شمار پایگاههای نظامی ترکیه در شمال عراق چه تعداد است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، غیاث السورجی عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق به شمار پایگاههای ترکیه در شمال عراق اشاره کرد.
وی افزود: نیروهای ترکیه بیش از بیست پایگاه و پادگان نظامی در مناطق متعدد در اقلیم کردستان در شمال عراق دارند.
السورجی تاکید کرد: مراکز اطلاعاتی ترکیه عملیات هایی را علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف اقلیم کردستان برنامه ریزی می کنند.
وی اعلام کرد: نیروهای ترکیه غیرنظامیان را در مناطق مخمور و سنجار با پهپادهای خود به بهانه هدف قرار دادن پ ک ک، هدف قرار می دهند.
السورجی تاکید کرد: مراکز اطلاعاتی ترکیه در العمادیه و باطوفه و زاخو و نیز دهوک وجود دارد.
گفتنی است اخیراً یک کارشناس امنیتی عراقی با اشاره به حضور گسترده نظامی ترکیه در اقلیم کردستان عراق، تاکید کرد: ارتش ترکیه ۵۰ پایگاه مختلف نظامی در مناطق اقلیم دارد که ۲۱ پایگاه از آنها، پایگاههای اصلی محسوب میشوند. این ۵۰ پایگاه نظامی در منطقه مابین دو شهر دهوک و اربیل در نوار مرزی اقلیم کردستان عراق قرار دارند. همچنین ارتش ترکیه دهها مرکز اطلاعاتی و جاسوسی در داخل اقلیم کردستان عراق ایجاد کرده که فعالیتهای آنها در پوشش نمایندگان جامعه مدنی و یا شرکتهای تجاری انجام میشود
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