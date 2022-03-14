نوجوانان و جوانان کشور با نگاه به گذشته راه آینده را ادامه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد ویسی پور ظهر امروز دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم اهواز به مناسبت روز شهید گفت: برای بزرگداشت و نکوداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام به خصوص شهدای مدافع حرم، مراسمی برای تجلیل از خانواده‌های مدافع حرم برگزار شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) اهواز با بیان اینکه این مراسم با حضور خانواده‌های معزز و معظم مدافع حرم شهرستان اهواز برگزار شده افزود: در این مراسم نیز سردار معین پور جانشین قرارگاه محرومیت زدایی سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان حضور داشت.

وی در ادامه برگزاری اینگونه برنامه‌ها را برای انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت به نسل جوان و نوجوان کشور لازم و مهم دانست و تاکید کرد: نوجوانان و جوانان کشور که آینده ساز این مملکت هستند باید بتوانند با نگاه به راه گذشته نیز راه آینده را با امید و عزت ادامه دهند.

سرهنگ ویسی پور گفت: برای گرامیداشت خانواده شهدا نیز برنامه‌های دیگری ازجمله اعزام کاروان راهیان نور در دست کار است چون مردم با حضور در مناطق جنگی و یادمان‌ها می‌توانند از دانش، ادبیات حماسه، ایثار و خودگذشتگی رزمندگان دفاع مقدس استفاده کنند.