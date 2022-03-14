۱۶۹ پروژه آبرسانی روستایی با همکاری سپاه در کردستان انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای کردستان، محمد فرهاد از برنامه‌ریزی برای آبرسانی به ۱۶۹ روستای استان با اعتبار بیش از پنج هزار میلیارد ریال و با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

وی افزود: در استان کردستان ۱۶۹ روستا در ۱۰ شهرستان و در قالب هشت مجتمع برای این پروژه تعریف شده که در مجموع بیش از ۷۶ هزار نفر در روستاها را زیر پوشش قرار خواهد داد.

مدیرعامل آبفای کردستان گفت: برای اجرای این طرح چند فاز در نظر گرفته شده است و کل اعتباری که در قالب قرارداد امضا شده ۵۲۸ میلیارد تومان است.

فرهاد اعلام کرد: در فاز نخست ۲۸۵ میلیارد تومان برای آبرسانی به هفت مجتمع در هفت شهرستان پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل آبفای کردستان اظهار داشت: با اجرای فاز نخست این طرح بیش از ۳۰ درصد جمعیت مورد نظر از آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد.