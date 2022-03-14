برنامه عملیاتی خود را برای مدیریت استان را ارائه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه این تشکل‌های دانشجویی از استاندار همدان خواسته شده است برنامه و سند مدیریت استان همدان در حوزه‌های مختلف ارائه شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

خدمت استاندار محترم همدان

جناب آقای قاسمی فرزاد؛

سلام علیکم

با صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاک و مطهر ایشان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت ولی عصر (عج اللّه تعالی فرجه الشریف)، در ابتدای سخن توجه حضرتعالی را به این سخن از رهبر معظم انقلاب اسلامی جلب می‌نمائیم:

«همه باید به مسئولیت خودشان توجه داشته باشند و خود را در مقابل این مسئولیت‌ها پاسخگو بدانند؛ این وظیفه‌ی همه‌ی ماست.»

حال در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که حدود ۱۵۰ روز از انتصاب حضرتعالی به عنوان استاندار همدان سپری شده است و با عنایت به عملکرد و اقدامات شما به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و اطرافیانتان سوالات، ابهامات و نگرانی‌هایی برای دغدغه مندان این خطه اعم از مردم انقلابی، نخبگان و دانشجویان به وجود آمده که لازم دانستیم جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی این موارد را مطرح نموده و خواستار ارائه پاسخی مستدل و شفاف طی"پانزده روز" پیش رو باشیم.

۱- با عنایت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلف طبیعی، صنعتی و نیروی کار متخصص، الگوی پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی مد نظر حضرتعالی و تیم همراه شما دارای چه مبنا یا مبانی مشخصی است؟ چه راهکارهایی برای مقابله با بحران‌های موجود در استان دارید و اساساً مهمترین بحران‌هایی که استان همدان با آن مواجه است را چه میدانید؟

۲- آیا برنامه مشخصی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بصورت کلان تدوین و نگارش شده است یا خیر؟ در صورت تدوین، لطفاً در بازه‌ی تعیین شده (طی ۱۵ روز آینده) منتشر فرموده و در صورت عدم نگارش، دلایل عدم نگارش را با گذشت پنج ماه از زمان انتصاب خود ذکر نموده و بنا بر مطالبه‌ی مقام معظم رهبری یک بازه‌ی زمانی جهت تدوین و انتشار آن تعیین بفرمایید.

۳- با توجه به تذکر صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و هشدار چند باره ی نماینده محترم ولی فقیه در استان (تقریباً هر هفته از تریبون نماز جمعه) و همچنین دلسوزان استان مبنی بر عدم دخالت جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در انتصابات و وجود حرف و حدیث‌های فراوان مبنی بر دخالت تنی چند از نمایندگان مجلس در انتصابات استان، خواهشمندیم روند انتصاب و گزینش صورت گرفته مدیران در اداره کل‌های آموزش و پرورش، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی را به صورت شفاف منتشر فرموده و با مردم استان در میان بگذارید. خواهشمند است برنامه‌های اجرایی و عملیاتی عزیزانی که به عنوان مدیر کل در ادارات نامبرده منصوب شده‌اند را منتشر فرموده و بفرمائید رصد عملکردی این عزیزان توسط چه کمیته و نهادی در استانداری در حال انجام است؟

۴- به خوبی میدانیم که روند تغییر در بدنه ی مدیران کشور به کندی در حال انجام است و به تبع استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست اما با توجه به ظرفیت سرشار نیروی انسانی متخصص و مجرب موجود در استان همدان، علت عدم تغییر تعداد زیادی از مسئولین دولت قبل مانند فرماندار فعلی شهرستان همدان، دو تن از معاونت‌های استانداری و تعداد زیادی از مدیران کل حاضر در استانداری را با توجه به تذکر ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم به کارگیری مسببان وضع موجود را به صورت تفصیلی توضیح فرمائید.

در پایان از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

توفیقات روز افزون را برای مردم و مسئولین در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم.

و الی الله ترجع الامور

رونوشت:

- نماینده محترم ولی فقیه در استان، حجة الاسلام و المسلمین شعبانی موثقی؛

- وزیر محترم کشور، دکتر وحیدی؛

- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان

- بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا

- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

- بسیج دانشجویی دانشگاه ملی ملایر

- بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

- بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان

- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

- بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

- بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان

- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان (عضو دفتر تحکیم وحدت)

- بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور همدان

- بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر