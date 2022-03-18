به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ترکی الجدعان» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق امروز جمعه از کارشکنی مقامات اقلیم کردستان در مسیر انجام تحقیقات پیرامون مقرهای موساد در اربیل، پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، عضو ائتلاف دولت قانون گفت: سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی دارای مقرهای مخفی در اربیل است. در حال حاضر نیز میان اربیل و تل آویو همکاری وجود دارد و نفت عراق توسط اقلیم کردستان به رژیم صهیونیستی فروخته می‌شود.

این شخصیت عراقی افزود: حمله موشکی به مقر موساد موجب شد تا یک پرونده بسیار خطرناک [وجود مقرهای موساد در اربیل] در کانون توجهات قرار گیرد. وجود این مقرها تهدیدی برای عراق محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: اکنون نیز مقامات اقلیم کردستان تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا تحقیقات شفاف و واقعی پیرامون وجود مقرهای مخفی موساد در اربیل انجام نشود.