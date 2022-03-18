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۲۷ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۰۲

ائتلاف «دولت قانون» عراق:

اقلیم کردستان مانع از انجام تحقیقات درباره مقر «موساد» می‌شود

اقلیم کردستان مانع از انجام تحقیقات درباره مقر «موساد» می‌شود

یک عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق گفت: مقامات «اربیل» مانع از انجام تحقیقات واقعی و شفاف پیرامون وجود مقرهای «موساد» در این شهر می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ترکی الجدعان» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق امروز جمعه از کارشکنی مقامات اقلیم کردستان در مسیر انجام تحقیقات پیرامون مقرهای موساد در اربیل، پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، عضو ائتلاف دولت قانون گفت: سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی دارای مقرهای مخفی در اربیل است. در حال حاضر نیز میان اربیل و تل آویو همکاری وجود دارد و نفت عراق توسط اقلیم کردستان به رژیم صهیونیستی فروخته می‌شود.

این شخصیت عراقی افزود: حمله موشکی به مقر موساد موجب شد تا یک پرونده بسیار خطرناک [وجود مقرهای موساد در اربیل] در کانون توجهات قرار گیرد. وجود این مقرها تهدیدی برای عراق محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: اکنون نیز مقامات اقلیم کردستان تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا تحقیقات شفاف و واقعی پیرامون وجود مقرهای مخفی موساد در اربیل انجام نشود.

کد مطلب 5450068

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    نظرات

    • محمد GB ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
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      اقلیم کردستان با رخنه اسراییل وهدایت مسئولین کرد به آنها تلقین میکند که اگر دخالت ایران نبود کردستان از عراق جدا می شد و استقلال پیدا میکرد به این خاطر با اسراییل همکاری میکنند
    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
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      حالا ببین سپاه کیه که میدونست در حالیکه دولت مرکزی عراق نمیدونست !!!!!!!!!!!! هاهاهاهاها درود بر سپاه
    • علی آقائیان یسار IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
      0 0
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      مقامات عراقی بااین تجربه فراوان وشناختی که از آمریکا و اسرائیل دارند مثل اینکه همچنان اراده ای ازخود ندارند و حالت دودلی برخورد میکنند. بااین سیاست عراق بازهم ضربه هایی ازدشمنانی که اعتماد دارد به آنها خواهدخود. اینها نمیدانند ایران بهترین وقدرتمند ترین وبامنطق ترین همسایه آنهاست.
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
      0 0
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      مشکل خودشونه،اگر اقلیم کردستان همکاری نکند، باید پای لرزش موشک های سپاه پاسداران بنشیند.
    • ابو نوری IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
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      اقلیم کردستان جزء خاک عراق است. و نباید کشورهای بیگانه مخصوصا اسرائیل در خود مخفیانه جای دهد. این یک خیانت بزرگ و برای امنیت ملت کرد خطرناک و غیر قابل قبول است.
    • ساسان IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
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      معلومه که ریگی به کفششونه. هرچی بی پدر ومادره تو اقلیم جاسوس خانه وپادگان آموزشی ،وسایل استراق سمع وپهپاد جاسوسی دارن.
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
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      خدا لعنت کنه مقامات کردستان عراق اگر شهید بزرگوار سردار سلیمانی نبود الان کردستان عراقی وجود نداشت چه فایده بک ذره صفت ندارن به امید خدا تمام مقرهای جاسوسی اسرائیل در اربیل عراق از بین میرن
    • ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
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      وطن فروشان کرد عراقی

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