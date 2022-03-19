دستاوردهای برجام برای اسرائیل از هرگونه حمله نظامی بیشتر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی تحلیلی به چالشها و موانع پیش روی تلآویو برای مخالفت با توافق هستهای ایران پرداخته است.
در این گزارش آمده است که با وجود انتقادات و سر و صداهای زیادی که در زمان نتانیاهو علیه توافق هستهای پیشین با ایران وجود داشت و حتی نتانیاهو آن را انکار میکرد، اما اکنون برخی سیاستمداران اسرائیلی در کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) که از وضعیت فعلی جانشان به لب رسیده، اعتراف میکنند که توافق اولیه با ایران برای اسرائیل چندان هم بد نبود.
هاآرتص در ادامه مینویسد: «چند مدتی است که جنگ حاشیهای در منطقه آغاز شده و تشدید این وضعیت در یک سال گذشته منجر به افشای برخی از مسائل شده است. ایران به پایگاه اطلاعاتی اسرائیل در کردستان عراق حمله موشکی کرد. همچنین حمله گسترده اسرائیل در ماه فوریه به پروژه هواپیماهای بدون سرنشین ایران اکنون لو رفته است و گروهی از هکرهای ایرانی ادعا کردند که به تلفن همراه همسر رئیس موساد نفوذ کرده و جزئیات کمی از اطلاعات آن را منتشر کردند. این رویدادها در حالی رخ میدهد که به نظر میرسد که قدرتهای جهانی و ایران به توافق هستهای در وین نزدیک تر شدهاند. روسیه و شاید ایران در لحظه آخر برخی مشکلات را مطرح میکنند، اما جهتگیری کلی همچنان به سمت ارائه و امضای یک توافق جدید است. تهران روز چهارشنبه دو شهروند ایرانی-بریتانیایی را که سالها به اتهام توطئه برای سرنگونی و جاسوسی برای اسرائیل در زندان بودند، آزاد کرد و در ازای آن، بریتانیا ۵۵۰ میلیون دلار به ایران پرداخت کرد، وجوهی که تهران از زمان حکومت شاه بر ایران مطالبه آن را کرده بود.»
این روزنامه صهیونیستی معتقد است که این حرکات میتواند امضای قریب الوقوع یک توافق جدید را پیش بینی کند، هرچند تلآویو از این توافق راضی نخواهد بود. هاآرتص در ادامه مینویسد: «نفتالی بنت و وزرای او عادت به دعوای علنی با آمریکاییها ندارند، اما آنها شکایات زیادی در مورد توافق جدید دارند و معتقدند که (توافق جدید) اسرائیل را در موقعیت خطرناکتری نسبت به توافق هستهای اولیه ۲۰۱۵ قرار میدهد.»
در این گزارش آمده است که «اسرائیل همزمان در حال بررسی دلایل مخالفت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر وقت با توافق هستهای در ۷ سال پیش است و به این نتیجه رسیده که توافق اولیه سال ۲۰۱۵ آنقدرها هم برای اسرائیل بد نبود، و مهمتر از همه برای اسرائیل زمان خرید، چون هیچ حمله نظامی به سایتهای هستهای نمیتواند دستاورد مشابهی (برای مقابله با ایران) داشته باشد.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه اکنون دنبال کردن و پیمودن مسیر مشابه نتانیاهو در برابر توافق احتمالی هستهای با چالشهایی روبروست، در ادامه مینویسد: «مشکل دنبال کردن میراث نتانیاهو که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده را متقاعد به کنار گذاشتن توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ کرد، این است که در حال حاضر تخلفات ایران مسیر تهران را برای ذخیره اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بمب کوتاهتر از قبل کرده است و دوم اینکه اسرائیل در مدت زمان طلایی خروج آمریکا از توافق هستهای برای تقویت توان و گزینه نظامی خود اقدامی نکرد.»
گفتنی است در سالهای گذشته حامیان سرسخت برجام در ایران، منتقدان را به همسویی و همنوایی با رژیم صهیونیستی متهم کرده و با برچسب زنیهایی از این دست راه را بر شنیده شدن هرگونه نقد فنی و منصفانه بسته و مدعی بودند مخالفتهای ظاهری مقامات رژیم اسرائیل با برجام نشانه مناسب بودن این توافق است.
روزنامه هاآرتص در ادامه با اشاره به قریب الوقوع بودن احیای توافق هستهای ایران مدعی شده است: «اگر هیچ تغییری در لحظه آخر دوباره رخ ندهد، به نظر میرسد که به یک واقعیت استراتژیک جدید نزدیک میشویم. ایران با نظارت بینالمللی مشخصی به توافق هستهای بازخواهد گشت، اما این کشور بواسطه دانش در دسترس آن (و شاید هم برخی از موادی که انباشته کرده است) به ساخت بمب بسیار نزدیکتر از سال ۲۰۱۵ است. با رفع تحریمهای اقتصادی دهها میلیارد دلار به تهران سرریز میشود و با توجه به گسترش بحران در اروپا و بدتر شدن روابط ایالات متحده و چین، سطح توجهات بینالمللی به رویدادهای خاورمیانه همچنان کاهش خواهد یافت.»
نویسنده گزارش معتقد است: «در عرصه نظامی، انواع رویاروییهای طولانی مدت بین اسرائیل و ایران محتمل است و احتمالاً حتی پس از امضای توافق نیز ادامه خواهد داشت. قواعد جدید بازی که ایرانیها هم اکنون به صورت علنی در رسانههای آمریکایی اعلام میکنند، خواستار پاسخ به هر حمله اسرائیل است و در این پاسخها ارتباطی بین مقیاس و مکان حمله و ویژگی پاسخ وجود ندارد. این میتواند موشک، پهپاد، RPV (وسایل نقلیه هدایت شونده از راه دور)، یک حمله سایبری گسترده (مانند تلاش در اواسط هفته گذشته برای حمله به وب سایتهای دولتی در اسرائیل) یا فقط ترولینگ هدف خاص باشد.»
در پایان این گزارش آمده است: «رد و بدل شدن ضربات بین اسرائیل و ایران، بازی واترپلو را به یاد میآورد، جایی که بیشتر خشونتها زیر چشم تماشاگران و داور اتفاق میافتد. خطر این است که افزایش حملات که بسیاری از آنها در حال حاضر در خاک ایران انجام میشوند و نه در سرزمینهای مجاور مانند سوریه یا عراق، در نهایت منجر به یک اشتباه محاسباتی و یک درگیری نظامی گستردهتر شود. حتی اگر پروژه هستهای ایران به پایان برسد و یا در انجمادی عمیق متوقف شود، بنت در در جلسات سری درباره استراتژی "مرگ با هزار ضربه" علیه ایران صحبت میکند و در این کارزار، اسرائیل نیز ممکن است در برخی مواقع دچار خونریزی شود.»
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