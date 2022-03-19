برپایی مراسم سال تحویل در یادمان شهدای گمنام مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مراسم تحویل سال نو در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان اظهار داشت: این مراسم در بعضی از یادمانهای شهدای گمنام استان نیز برگزار میشود.
وی به اجرای برنامه تحویل سال نو در یادمانهای شهدای مناطق عملیاتی اشاره کرد و گفت: همچنین این برنامه در مناطق عملیاتی با حضور راهیان نور مازندران در یادمان شهدای گمنام هفتتپه انجام میشود.
سردار ملکی افزود: حضور در یادمانهای شهدای گمنام لحظه تحویل سال نو یکی از برنامههای فرهنگی است که نویدبخش تحول روحی و عرفانی و معنوی در نسل امروز و جوانان خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به برپایی اردوهای راهیان نور گفت: یکی از ابزارهایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی را در مقابل فرهنگ استکبار حفظ میکند موضوع راهیان نور است و باید این فرهنگ به نسل جوان، نوجوان و مردم منتقل شود.
وی اظهار داشت: این برنامه فرهنگی، با توجه به تدبیر ستاد مرکزی راهیان نور و ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغ سراسری به استانها پس از دو سال وقفه کرونایی، صورت گرفت و امسال مازندران نیز راهیان نور را در دستور کار قرار داد و اعزام به صورت محدود از سر گرفته شد.
سردار ملکی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد استانی راهیان نور در تاریخ ۱۳ بهمن با ریاست استاندار مازندران بیان داشت: برابر سند راهیان نور و شرح وظایف مندرج در آن، مصوباتی داشتیم که توسط اردویی سپاه کربلا و ادارهکل حفظ آثار پیگیری شد.
وی افزود: امسال با توجه به شرایط کرونا شاهد حضور ۱۰ هزار زائر در مناطق عملیاتی هستیم و این در حالیست که در سالهای قبل قریب به ۳۰ هزار نفر اعزام داشتیم.
سردار ملکی با بیان اینکه بسیاری از خانوادهها با خودروی شخصی در منطقه عملیاتی حضور پیدا میکنند، بیان داشت: استقبال مردم استان مازندران از این رزمایش بزرگ فرهنگی ارزشمند است.
این مسئول برگزاری مراسم تحویل سال نو را در یادمان شهدای گمنام هفتتپه یکی از برنامهها اعلام کرد و اظهار داشت: سپاه کربلا اقدامات خوبی را انجام داد و اعزامها صورت گرفت و در ایام عید شاهد حضور دانشجویان و ردههای قشری بسیج در مناطق عملیاتی خواهیم بود.
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