وزیر علوم از نفرات برتر کنکور 86 تقدیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از نفرات برگزیده آزمون سراسری سال 86 با حضور دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، جمعی از روسای دانشگاه ها و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برترین های کنکور (10 نفر اول) در گروه های مختلف آزمایشی مشخص شد، دختران با 23 برگزیده، 46 درصد نفرات برتر کنکور را تشکیل داده‌اند و پسران با 27 برگزیده 54 درصد برترین ها را به خود اختصاص داده اند.

از سوی دیگر تمامی نفرات اول گروه های آزمایشی در کنکور 86 پسر هستند. رتبه های دوم نیز از 5 گروه آزمایشی بیشتر به پسران اختصاص یافته است و پسران 3 رتبه دوم و دختران 2 رتبه دوم را کسب کرده اند.



به گزارش مهر، اسامی نفرات اول تا دهم رشته ریاضی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :

رتبه اول : نوید نادری علیزاده از قائم شهر

رتبه دوم : حسین فرزین از اهواز

رتبه سوم : سلمان فرجی از شمیرانات

رتبه چهارم : سیامک زمانی دادانه از سنندج

رتبه پنجم : احسان مشایخ از تهران

رتبه ششم : سید شهاب الدین میرجلیلی از یزد

رتبه هفتم : محمد علی آذرخش از تهران

رتبه هشتم : میلاد تجویدی از تهران

رتبه نهم : مریم اسلامی از شیراز

رتبه دهم : علی جوادی ابهری از شمیرانات



اسامی نفرات اول تا دهم رشته ریاضی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :

رتبه اول : نوید نادری علیزاده از قائم شهر

رتبه دوم : حسین فرزین از اهواز

رتبه سوم : سلمان فرجی از شمیرانات

رتبه چهارم : سیامک زمانی دادانه از سنندج

رتبه پنجم : احسان مشایخ از تهران

رتبه ششم : سید شهاب الدین میرجلیلی از یزد

رتبه هفتم : محمد علی آذرخش از تهران

رتبه هشتم : میلاد تجویدی از تهران

رتبه نهم : مریم اسلامی از شیراز

رتبه دهم : علی جوادی ابهری از شمیرانات

اسامی نفرات اول تا دهم رشته علوم تجربی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :

رتبه اول : شهرام رحیمی دهگلان از سنندج

رتبه دوم : آرش آقاجانی نرگسی از بندر انزلی

رتبه سوم : شادی عزیززاده رودپیشی از تهران

رتبه چهارم : محیصا مختاری گرگانی از تهران

رتبه پنجم : پریا عبدالعلی زاده کثیر اولاد از ارومیه

رتبه ششم : فرخ حیدری از اصفهان

رتبه هفتم : آرش غضنفری از دوگنبدان

رتبه هشتم : آیدا روستایی از سلماس

رتبه نهم : سیده ساحل رسولی قاسملویی از ارومیه

رتبه دهم : میر عطاء الله صلابتی از ارومیه

اسامی نفرات اول تا دهم گروه علوم انسانی آزمون سراسری 1386 به این ترتیب است :

رتبه اول : علی عادل زاده از کرمان

رتبه دوم : فرزانه آزادی نیا از کرمانشاه

رتبه سوم : مریم کربلایی حسنی از تهران

رتبه چهارم : سیمین دخت اسداللهی از قائنات

رتبه پنجم : آرزو به پیک از پیرانشهر

رتبه ششم : کیوان زمانی از شیراز

رتبه هفتم : ستاره عارف کشفی از تهران

رتبه هشتم : حورا محمد حسین زاده هاشمی از شمیرانات

رتبه نهم : محمد حسین حاتمی سید آبادی از تهران

رتبه دهم : سمیرا سلیمان زاده از فسا

اسامی 10 نفر برتر آزمون سراسری 1386 گروه آزمایشی هنر به این ترتیب است :

رتبه اول : مهرداد غلامی از تهران

رتبه دوم : فاطمه رشیدی از شیراز

رتبه سوم : مریم مسگری هوشیار از شمیرانات

رتبه چهارم : مصطفی بنکدار از تهران

رتبه پنجم : بهاره حاجی صادقی از یزد

رتبه ششم : مصطفی اوصانلوی از تهران

رتبه هفتم : فاطمه نکونام از تهران

رتبه هشتم : منا مزینی از مشهد

رتبه نهم : ثمانه شیخ نیا از تهران

رتبه دهم : علیرضا دوستی سید شکری از کرمانشاه

اسامی 10 نفر برتر رشته زبان خارجی آزمون سراسری سال 1386 به شرح زیر است :

رتبه اول : علی جوادی ابهری از شمیرانات

رتبه دوم : حمید رضا فیاض موحد از هشتگرد

رتبه سوم : مجتبی صنعتی از تهران

رتبه چهارم: آراز خدابخشیان از تهران

رتبه پنجم : فرشته عباسی محمود آبادی از تهران

رتبه ششم : امیر حسین دلگشایی از تهران

رتبه هفتم : سیاوش آذری از کرج

رتبه هشتم : مسعود جعفر علی جاسبی از تهران

رتبه نهم : طاهره کلانتری دهقی از تهران

رتبه دهم : نسیم باتوانی از ارومیه