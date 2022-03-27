کشف ۱۷۷ هزار قلم انواع قاشق و چنگال قاچاق در تهران

سرهنگ علی اصغر محمودیان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در پی اقدامات پیش دستانه کسب اطلاع گردید افرادی در محدوده باقرشهر با استفاده از مدارک گمرکی تکراری اقدام به قاچاق و دپوی لوازم آشپزخانه (قاشق و چنگال) می‌کنند که موضوع در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته محل در رصد اطلاعاتی و عملیاتی نامحسوس واقع شد که در نهایت با هماهنگی قضائی و انتظامی، مأمورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس در عملیاتی از محل موصوف بازدید که ضمن بازرسی از خودروها و محوطه انبار مشاهده شد مقادیری انبوهی شامل ۱۷۷۲۳۶ قلم انواع قاشق و چنگال خارجی در انبار موجود است.

محمودیان بیان داشت: در بررسی اولیه مشخص شد اسناد ارائه شده با کالاهای موجود مطابقت نداشته و مالک کالاها نیز در محل حاضر نشد. در ادامه تحقیقات و بررسی محتویات کارتن‌ها مشخص شد مارک درج شده بر روی کارتن‌ها با محتویات داخل آن‌ها مطابقت ندارد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تحقیقات تکمیلی در جهت شناسایی انبار دوم و مالک اصلی کالاها کماکان توسط کاراگاهان این پلیس ادامه دارد، افزود: با هماهنگی صورت گرفته تمامی کالاها به همراه متهمین به این پلیس منتقل و طی شمارش صورت گرفته کل کالاها شامل تعداد ۱۷۷۲۳۶ قلم قاشق و چنگال محصول کشور چین بوده بوده است.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه کالای قاچاق و احتکار کالا با پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.