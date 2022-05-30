سرهنگ علی اصغر محمودیان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ادامه مبارزه با قاچاق کالا همه روزه تیم‌های گشتی و عملیاتی این پلیس به موقعیت‌های مختلف اعزام، که در همین راستا مأمورین این پلیس موفق به کشف انبار دپوی کالای قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال در محدوده خیابان رجایی جنوب شدند.

وی عنوان داشت: طی بازرسی‌های اولیه مشاهده گردید کالاها دارای جعبه و برچسب تولید فرانسه هستند اما به صورت دو کارتن و با بسته بندی پوششی کارتن ایرانی نگهداری می‌شوند؛ که با بررسی‌های بیشتر مشخص شد کالاها در سامانه جامع تجارت و انبارها ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی هستند.

این مقام انتظامی افزود: کالاهای کشف شده شامل ۲۱۳ هزار عدد (۸۸۵۰ کارتن) بوده که در این راستا یک متهم دستگیر و یک انبار پلمپ شد و پرونده در خصوص قاچاق کالا تشکیل و به مرجع قضائی معرفی می‌شود.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۱۶۰ میلیارد اعلام کرده اند، اضافه کرد: قاچاق کالا باعث فلج شدن تولید کشور و در ادامه افزایش بیکاری و پیامدهای ناگوار آن می‌شود، لذا مبارزه با آن از اهم وظایف این پلیس است که با تمام توان در راستای رسیدن به این مهم تلاش می‌شود، وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.