۱۲+۱ نکته برای داشتن پوستی زیبا و سالم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ‌وقتی صحبت از اهداف مراقبت از پوست می‌شود، به نظر می‌رسد درخشش پوست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین، در جستجوی داشتن پوستی سالم و درخشان، در اینجا توصیه کارشناسان و متخصصان پوست را برایتان آورده‌ایم.

۱. روزانه از ضد آفتاب ایمن و بر پایه مواد معدنی استفاده کنید

یک ضد آفتاب مناسب و فاقد چربی و بر پایه مواد معدنی باید روزانه اعمال شود. اشعه ماورا بنفش بی‌تردید سرطان‌زا است. اشعه‌های فرابنفش علت اصلی تغییرات بافت، رنگ و پیری پوست هستند. برای محافظت از پوست، توصیه می‌شود از کرم ضد آفتاب مبتنی بر مواد معدنی (به دنبال مواد فعال مانند اکسید روی یا دی اکسید تیتانیوم) با SPF 30 یا بالاتر استفاده کنید و آن را به عنوان آخرین مرحله در روتین مراقبت از پوست خود هر روز صبح استفاده کنید.

۲. محصولات مراقبت از پوست را بلافاصله بعد از حمام استفاده کنید

شاید یکی از ضروری‌ترین اجزای پوست سالم، رطوبت باشد. علاوه بر یک روال مراقبت از پوست، زمان استفاده از محصولات خود می‌تواند بر حفظ رطوبت تأثیر بگذارد. بلافاصله پس از بیرون آمدن از حمام، مراقبت از پوست خود را انجام دهید. استفاده روزانه از یک لوسیون یا روغن بدن پس از شستن، می‌تواند جایگزین رطوبت از دست رفته پوست باشد. حفظ سلامت پوست بسیار راحت‌تر از این است که بعد از خشکی، ملتهب شدن و ناراحتی پوست به عقب برگردیم.

۳. اصلاح را به درستی انجام دهید

بریدن پوست باعث ضخیم شدن آن می‌شود. اگر دائم این کار را انجام دهید شما پس از مدتی پوستی تیره و ضخیم خواهید داشت. برای این کار ابزار مناسبی تهیه کنید. از محصولات بیک استفاده کنید و محصول مناسب خود برای اصلاح را از این برند معتبر تهیه کنید.

۴. سعی کنید از مکمل کلاژن استفاده کنید

فراوان‌ترین پروتئین در بدن و پوست شما کلاژن است. و متأسفانه ذخایر طبیعی این پروتئین ضروری با افزایش سن کاهش می‌یابد. مکمل‌های کلاژن حاوی اسیدهای آمینه هستند که نشان داده شده، سلامت مو، پوست و ناخن را تقویت می‌کند. با مصرف پپتیدهای کلاژن هیدرولیز شده، این مکمل توسط بدن جذب می‌شود و سپس می‌تواند با تحریک فیبروبلاست‌های سلولی، از سطوح طبیعی کلاژن حمایت کند.

۵. لایه برداری کنید

متخصصان پوست لایه برداری را به عنوان یکی از بهترین نکات برای داشتن پوستی درخشان می‌دانند. اسکراب با روش صحیح و مناسب مهم است. لایه برداری سبک، با یک پاک کننده اسید غیر تحریک کننده یا تونر که سلول‌های مرده پوست را از روی پوست پاک می‌کند، منجر به درخشان شدن پوست می‌شود.

۶. اهمیت سلامت روده

تحقیقات نشان می‌دهد که مشکلات زمینه‌ای سلامت روده می‌تواند به طرق مختلف روی پوست ظاهر شود، از لکه‌ها گرفته تا گرگرفتگی. این ارتباط حتی یک نام دارد: محور روده و پوست. سلامت کلی روده ظریف و پیچیده است، و همه باید برای یادگیری نحوه مراقبت و سلامت روده خود وقت بگذارند. با این حال، در اینجا یک دستورالعمل کلی وجود دارد؛ هر چیزی که برای روده شما مفید نیست (به عنوان مثال: شکر، غذای فرآوری شده) می‌تواند منجر به عدم تعادل میکروبی روده و تحریک استرس اکسیداتیو و فرآیندهای التهابی شود؛

روغن‌های مو ر د نیاز بدن را استفاده کنید

چربی‌های سالم مانند آن‌هایی که در آجیل، بذر کتان، ماهی سالمون، دانه چیا، روغن زیتون، تخم مرغ کامل و آووکادو یافت می‌شوند می‌توانند به بازسازی توانایی بدن برای ساختن غشای سلولی سالم و قوی کمک کنند، که این می‌تواند با بازگرداندن سد پوستی از آسیب‌های محیطی جلوگیری کند. عدم استفاده از چربی‌های سالم می‌تواند باعث خشکی پوست و مو شود و افزایش این چربی‌ها در رژیم غذایی می‌تواند در درمان برخی بیماری‌های پوستی که با خشکی بیش از حد مشخص می‌شوند، مفید باشد.

میکروبیوم پوست خود را متعادل نگه دارید

میکروبیوم در واقع باکتری‌های مفیدی هستند که در سطح پوست زندگی می‌کنند. میکروبیوم پوست برای حفظ سلامت پوست و متعادل کردن آن ضروری است. این باکتری‌های میکروسکوپی پوست را هیدراته و انعطاف‌پذیر نگه می‌دارند، با رادیکال‌های آزاد مبارزه می‌کنند، از ورود آلودگی‌های خارجی جلوگیری می‌کنند و حتی در برابر اشعه‌های مضر UV پوست را محافظت می‌کنند.

روتین ماساژ صورت را تمرین کنید

ماساژ صورت می‌تواند تنش را کاهش و گردش خون را افزایش دهد، در نتیجه به حفظ سلامت سلول‌های پوست کمک می‌کند. فقط چند دقیقه در روز طول وقت بپذارید و با روغن مناسبی پوست صورت را به درستی ماساژ دهید تا درخشش بعد از ماساژ صورت (به لطف افزایش گردش خون فوق) را مشاهده کنید.

۷. غذاهای غنی از آنتی اکسیدان بخورید

هرچه رنگارنگ‌تر، بهتر است. سبزی‌های تیره و برگ دار و توت‌ها عالی هستند. در واقع، میوه‌ها و سبزیجات به عنوان بهترین منابع آنتی اکسیدان در نظر گرفته می-شوند. برخی از غذاهای حاوی آنتی اکسیدان که باید در رژیم غذایی خود بگنجانید شامل زغال اخته، کلم پیچ، اسفناج و شکلات تلخ است.

ورزش کنید

ورزش جریان خون را در سراسر بدن افزایش می‌دهد و در نتیجه اکسیژن، مواد مغذی و مواد معدنی حیاتی را به پوست می‌رساند. ورزش کردن منجر به پوستی روشن‌تر و زیباتر می‌شود.

۸. از ویتامین C استفاده کنید

یکی از بهترین مواد موضعی برای داشتن پوستی درخشان و سالم، ویتامین C است که بر روی انواع پوست تأثیر می‌گذارد. این ویتامین رنگ پوست را یکدست و روشن خواهد کرد. تحقیقاتی گسترده‌ای در مورد تأثیر ویتامین C بر پوست وجود دارد. ویتامین C می‌تواند رنگدانه‌های متعادل را تقویت کند، در برابر آلودگی‌های محیطی از پوست محافظت کند، رنگ پوست را روشن کند و تولید کلاژن و الاستین را تقویت کند.

۹. هیدراته بمانید

نوشیدن آب کافی برای سلامت کلی پوست ضروری است. هیدراته ماندن به اندازه کافی پوست شما را مرطوب، سالم و، درخشان نگه می‌دارد.

۱۰. از رتینوئید یا جایگزین رتینول استفاده کنید

چه با رتینول‌های بدون نسخه پوست شما بهتر عمل کند یا با رتینوئیدهای قوی، این ماده در صدر فهرست برای ارتقای پوستی سالم و درخشان است. رتینول صدمات ناشی از خورشید و محیط را ترمیم می‌کند و حتی می‌تواند در برابر ضایعات پوستی پیش سرطانی از پوست شما محافظت کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.