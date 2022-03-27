۱۲ کوهنورد در ارتفاعات آبعلی مفقود شدند

سعید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از مفقود شدن ۱۲ نفر از کوهنوردان در آبعلی خبر داد و اظهار داشت: طبق گزارش مرکز کنترل عملیات امدادی جمعیت هلال‌احمر، ۱۲ کوهنورد در کوه‌های اطراف امامزاده حمزه (ع) شهر آبعلی مفقود شده‌اند.

طاهری افزود: با اعلام گزارش بلافاصله دو تیم مجهز جمعیت هلال به محل گزارش شده، اعزام شد.

وی عنوان داشت: بر اساس گزارش‌های واصله، این کوهنوردان در محدوده منظریه منطقه پلور گرفتار شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر دماوند بیان داشت: شهردار آبعلی، سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دماوند، گشت‌های محیط‌بانی نیز برای کمک به محل اعزام و رئیس شورای شهر دماوند در عملیات جست‌وجوی کوهنوردان مفقودی حضور دارند.

طاهری بیان داشت: همچنین سرپرست اداره محیط زیست شهرستان دماوند، گشت‌های محیط‌بانی نیز برای کمک به محل اعزام شده‌اند.

