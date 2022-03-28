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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۳۱

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی:

متهم به قتل چهار نفر در تبریز دستگیر شد

متهم به قتل چهار نفر در تبریز دستگیر شد

تبریز- جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری متهم به قتل چهار نفر در سردرود شهرستان تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی یکشنبه شب با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: روز جمعه، پنجم فروردین ماه، در یکی از خانه باغ‌های تبریز سه نفر با شلیک سلاح گرم و با اسلحه کمری به قتل رسیدند و سپس قاتل با مراجعه به سردرود یک نفر دیگر را نیز در آنجا به قتل رساند و متواری شد.

وی افزود: با وصول خبر به پلیس، تیم‌های مجربی از کارآگاهان، پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی استان شناسایی عوامل درگیر و قاتل فراری را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند که در ادامه بررسی‌ها در همان ساعات اولیه، چهار نفر از عوامل دخیل در وقوع جرم دستگیر شدند.

سردار محمدی گفت: قاتل فراری نیز در کمتر از ۴۸ ساعت با هوشیاری مأموران در مخفیگاه خود در یکی از باغات اطراف تبریز شناسایی و با توجه به مسلح بودنش به‌صورت غافلگیرانه در یک عملیات ضربتی دستگیر شد و یک قبضه کلت کمری همراه با چهار عدد فشنگ جنگی از وی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات جهت برخورد قانونی به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 5454768

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