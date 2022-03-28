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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۸:۳۱

موسیقی محلی در بازارچه صنایع‌دستی خرم‌آباد اجرا می‌شود

موسیقی محلی در بازارچه صنایع‌دستی خرم‌آباد اجرا می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان از اجرای موسیقی محلی در بازارچه صنایع‌دستی خرم‌آباد خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی امروز دوشنبه در این رابطه به رسانه‌ها گفت: در ایام نوروز ۱۴۰۱ در محوطه بازارچه تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی لرستان در قلعه فلک‌الافلاک، موسیقی مقامی سنتی توسط هنرمندان لرستانی اجرا می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان عنوان کرد: این بازارچه با دارا بودن ۳۰ غرفه ثابت در رشته‌های مختلف سنتی و بومی استان در ایام نوروز پذیرای گردشگران و علاقه‌مندان به این هنرصنعت است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط دو سویه بین صنایع‌دستی و گردشگری، استقبال از این جاذبه تاریخی‌فرهنگی موجب افزایش فروش محصولات صنایع‌دستی در این ایام خواهد شد.

بنابراین گزارش، قلعه باستانی «فلک الافلاک» یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی ایران و جهان است، بنای عظیم آجری مربوط به دوره ساسانی که همچنان استوار بر روی تپه‌ای باستانی در مرکز شهر خرم‌آباد میزبان دوستداران میراث فرهنگی این مرزوبوم است.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک خود در قرن چهارم هجری قمری به‌عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل‌بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته‌شدن شهر جدید خرم‌آباد این قلعه نیز به نام خرم‌آباد معروف شد و احتمالاً نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم‌نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5455101

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