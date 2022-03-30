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۱۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۲۱

بیانیه جهاد اسلامی به مناسبت روز زمین؛

تلاش های عادی سازی در مشروعیت بخشیدن به اشغالگری بی نتیجه است

تلاش های عادی سازی در مشروعیت بخشیدن به اشغالگری بی نتیجه است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تبریک به تمامی فلسطینی های در کرانه باختری، بیت المقدس، مناطق 48 و نوار غزه ، پایبندی آنها به سرزمینشان و دفاع از آن و مبارزه در برابر صهیونیست ها را ستود.

به گزارش خبرگزاری مهر بنقل از فلسطین الیوم، این جنبش در بیانیه‌ای مطبوعاتی به مناسبت روز زمین تاکید کرد که همه تلاش‌ها برای عادی سازی در مشروعیت بخشیدن به اشغالگری صهیونیست‌ها در سرزمین ما موفق نخواهد بود و کنفرانس‌ها، اجلاس ها و نشست‌ها در استقرار جای پای دشمن در سرزمین فلسطین ناکام خواهد ماند.

این جنبش خواستار تبدیل روز زمین به نقطه‌ای برای تجدید وحدت فلسطینی‌ها با الهام از معانی وحدت از خون شهدایی شد که در بئرالسبع، الخضیره و تل الربیع پیام خود را ارسال کردند.

جهاد اسلامی همچنین از ملت عربی و اسلامی خواست که دوباره قطب نمای خود را به سمت موضوع مهم و اساسی خود سوق دهد و از پایداری مردم فلسطین در برابر اشغالگران غاصب تا بازگشت و آزادی سرزمین فلسطین حمایت کند.

این جنبش فلسطینی همچنین از مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ خواست تا وحدت خود را تقویت کنند، و هرگونه فرصتی را از اشغالگران بگیرند و با تمام امکانات از سرزمین خود در برابر دزدی و طرح الحاق دفاع کنند.

کد مطلب 5456237
سمیه خمارباقی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      همین رویه که شروع شده است ومبارک است که خون اسراییلی درزمین های حیفا وتل اویورریخته میشود وکشته شده هایشان رامیبینند انهم دم درخانه های اشغالیشان از بهترین اعمال درپیشگاه خداست که متکبرین وخیبریها ونژادونسب راباتحریف وسیله فساد وحکومت بربقیه میکنند است اینهاخیبریها هستند که خاخامهایشان بلعم فرعونند

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