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۱۳ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۰۵

فرمانده انتظامی شهرستان بهار خبر داد؛

دستگیری سارق و کشف ۴ فقره سرقت در بهار 

دستگیری سارق و کشف ۴ فقره سرقت در بهار 

همدان- فرمانده انتظامی شهرستان بهار از دستگیری یک سارق و کشف ۴ فقره سرقت اماکن خصوصی در نتیجه اقدامات و تلاش کارکنان انتظامی در ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بزرگعلی نوری در تشریح این خبر گفت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در شهرستان بهار اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، ۴ فقره سرقت اماکن خصوصی کشف و یک سارق نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار در خاتمه با اشاره به این که متهم به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند و هر گونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 5457700

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