به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی شنبع در نشست خبری خود با خبرنگاران از اکتشاف میادین گازی در جهرم خبر داد.

وی با بیان اینکه بخشی از بودجه کشور با عنوان سه درصد فروش حاصله از نفت و گاز به مناطق نفت‌خیز تعلق می‌گیرد، ابراز کرد: پس از دو و نیم سال مطالعات کارشناسی و دقیق امروز شهرستان جهرم به سفره‌های گاز دست یافته است.

نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مطالعات این طرح پایان یافته، عنوان کرد: با انتخاب پیمانکار از خرداد ماه حفاری چاه‌های گاز در این شهرستان آغاز می‌شود.

رضایی کوچی تصریح کرد: جاده دسترسی و دکل حفاری این پروژه با اعتباری افزون بر ۷۰۰ میلیارد تومان ساخته می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: با آغاز این پروژه می‌توانیم به ظرفیت‌های پالایشگاه گاز و همچنین سهم سه درصدی حاصل از فروش نفت و گاز نیز در تأمین بودجه شهرستان فکر کنیم.

نماینده مردم جهرم همچنین به آغاز پروازهای داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی شهدای جهرم تا کمتر از سه ماه دیگر اشاره کرد و بیان داشت: از سه ماه دیگر پرواز نجف و مشهد از آسمان فرودگاه جهرم برقرار می‌شود.

رضایی کوچی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد رسانه‌ها و افزایش اعتماد عمومی در جهرم ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه در سطح شهرستان جهرم شاهد رشد رسانه‌ها و افزایش اعتماد مردم به آنان هستیم که نتیجه فعالیت شبانه روزی اصحاب رسانه جهرم است.

او بر لزوم تقویت زیر ساختهای جهرم و خفر تاکید کرد و افزود: در کنار ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی باید زیرساخت‌های جهرم و خفر تقویت شود.

نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه، حوزه حمل و نقل است که در همین راستا احداث راه اهن و توسعه فرودگاه جهرم اولویت مهم این شهرستان در مسیر توسعه است‌.

رضایی یادآور شد: پروژه راه آهن جهرم در مسیر تهاتر نفت است و این اتفاق باعث تسریع در پروژه می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس aورای اسلامی در ادامه از تأمین منابع مالی برای توسعه باند فرودگاه بین المللی جهرم نیز خبر داد و گفت: با انجام مناقصه این طرح توسعه‌ای تا چند روز آینده، شاهد پرواز هواپیماهای بزرگ‌تر از فرودگاه جهرم خواهیم بود.

نماینده جهرم اضافه کرد: پروازهای فرودگاه جهرم از خردادماه با پرواز نجف از جهرم برقرار می‌شود.

رضایی با ذکر این موضوع که درحال رایزنی در خصوص مسیر پرواز و ورودی به عراق هستیم تا هم مسیر کوتاه‌تر شود و هم هزینه پرواز کاهش پیدا کند، اعلام کرد: از خردادماه پرواز مشهد هم به فرودگاه جهرم اضافه می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های بخش کشاورزی این شهرستان به عنوان عمده اقتصاد مردم این منطقه نیز گریزی زد و اظهار کرد: باید برای بقای این بخش از مسیر سنتی خارج و با ورود دانش بنیان‌ها به حوزه کشاورزی برای تحقق شعار سال تلاش کرد.

وی بر ضرورت توسعه متوازن اعتبارات نیز تاکید کرد و گفت: توسعه متوازن جهرم و خفر باید به صورت جدی دنبال شود و در کنار شهر جهرم باید بخش‌ها هم توسعه پیدا کنند.

رضایی کوچی همدلی و همراهی بیشتر را موجب توسعه شهرستان دانست و گفت: باید اختلافات در جلسات خصوصی مطرح شود.

این نماینده مجلس با اذعان بر اینکه نگاه عدالت محور توصیه همیشگی ما به مسولان و مدیران اجرایی شهرستان بوده است، متذکر شد: ادارات و رسانه‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی جهرم تبیین کنند تا بتوانیم شاهد رونق آن منطقه و استقبال و جذب سرمایه گذار باشیم.