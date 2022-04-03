  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۵۴

فعالیت ۴۰۸ مجموعه دانش‌بنیان برای توسعه ۴ حوزه دارو و درمان

فعالیت ۴۰۸ مجموعه دانش‌بنیان برای توسعه ۴ حوزه دارو و درمان

معاونت علمی و فناوری اعلام کرد ۴۰۸ شرکت دانش بنیان برای توسعه ۴ حوزه دارو و درمان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان، طی سال های اخیر به روند توسعه این عرصه کاربردی شتاب دادند.

بر اساس آخرین آمار ثبت شده در حال حاضر ۹۰ شرکت دانش بنیان نوع ۱، ۲۹۸ شرکت دانش بنیان نوع ۲ و ۲۰ شرکت دانش بنیان نوع ۳ به حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان ورود کرده اند تا با تولید محصولات و ارائه خدمات خود، نقشی موثر در توسعه این حوزه ها داشته باشند.

پیش از شکل‌گیری زیست‌بوم فناوری و نوآوری و اعتماد به توانمندی و تخصص جوانان در کشور، تامین بسیاری از اقلام فناورانه مورد نیاز و حیاتی کشور با مشکلات و چالش‌های فراوان و هزینه زیاد از دیگر کشورها تامین می شد و بعضا در روزهای بحرانی و افزایش درخواست‌ها برای برخی از این کالاها و تجهیزات با کمبودهای جدی در بازار داخلی مواجه می‌شدیم. اما چند سالی است که به مدد توانمندی های داخلی، این نیازها به شکلی بومی و تخصصی به پاسخ رسیده است.

کد مطلب 5458368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه