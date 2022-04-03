به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان، طی سال های اخیر به روند توسعه این عرصه کاربردی شتاب دادند.

بر اساس آخرین آمار ثبت شده در حال حاضر ۹۰ شرکت دانش بنیان نوع ۱، ۲۹۸ شرکت دانش بنیان نوع ۲ و ۲۰ شرکت دانش بنیان نوع ۳ به حوزه دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان ورود کرده اند تا با تولید محصولات و ارائه خدمات خود، نقشی موثر در توسعه این حوزه ها داشته باشند.

پیش از شکل‌گیری زیست‌بوم فناوری و نوآوری و اعتماد به توانمندی و تخصص جوانان در کشور، تامین بسیاری از اقلام فناورانه مورد نیاز و حیاتی کشور با مشکلات و چالش‌های فراوان و هزینه زیاد از دیگر کشورها تامین می شد و بعضا در روزهای بحرانی و افزایش درخواست‌ها برای برخی از این کالاها و تجهیزات با کمبودهای جدی در بازار داخلی مواجه می‌شدیم. اما چند سالی است که به مدد توانمندی های داخلی، این نیازها به شکلی بومی و تخصصی به پاسخ رسیده است.