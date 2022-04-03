برنامه سخنرانی و اقامه نماز ظهر و عصر آیت الله علما در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جماعت ظهر و عصر در ایام ماه مبارک رمضان به امامت آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه همراه با سخنرانی در مسجد حاج شهباز خان برگزار می‌شود.

همه روزه از روز اول ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر و مراسم سخنرانی جز خوانی قرآن کریم و مداحی مداحان اهل بیت (ع) انجام می‌شود.

گفتنی است، همچنین نماز مغرب و عشاء به امامت آیت الله علما در مسجد حاج شهبازخان برقرار بوده و برنامه شب‌های قدر از ساعت ۲۲:۳۰ شروع می‌شود.

اقامه نماز قضا، دعا، سخنرانی و مراسم مخصوص شب قدر از جمله برنامه‌های مسجد حاج شهباز خان در شب‌های قدر است.