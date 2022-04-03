  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۳۹

گروه های مقاومت فلسطین:

رژیم صهیونیستی ثبات و امنیت نخواهد داشت

رژیم صهیونیستی ثبات و امنیت نخواهد داشت

گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کردند: مقاومت تا زمان آزادسازی فلسطین ادامه خواهد داشت و رژیم صهیونیستی رنگ ثبات و آرامش را به خود نخواهد دید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای بر لزوم تقویت مقاومت علیه رژیم صهیونیستی تأکید کردند. در بیانیه گروه‌های مقاومت آمده است: تشدید جنایات رژیم صهیونیستی نشان داد که انواع روش‌ها و ابزارها برای مقابله با این رژیم باید تقویت گردد.

بر اساس این گزارش، گروه‌های مقاومت در بیانیه خود افزودند: رژیم صهیونیستی تا زمان دستیابی مردم فلسطین به آزادی هیچ امنیت و ثباتی نخواهد داشت. این گروه‌ها با اشاره به جنایت اخیر صهیونیست‌ها در جنین، اعلام کردند: مقاومت تا زمان اخراج اشغالگران، ادامه خواهد داشت.

روز گذشته کمیته‌های مقاومت فلسطین به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن ۳ تَن از فلسطینیان در کرانه باختری، واکنش نشان دادند. کمیته‌های مقاومت فلسطین ضمن محکوم کردن ترور ۳ فلسطینی، تأکید کردند: خون ریخته شده شهدای قهرمان، به مثابه مشعل انقلاب و مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی خواهد بود.

این کمیته‌ها در ادامه بیانیه خود همچنین تأکید کردند: جنایت ترور ۳ فلسطینی در کرانه باختری به کارنامه سرشار از جنایات رژیم صهیونیستی اضافه شد. با این حال، رژیم صهیونیستی نمی‌تواند عزم و اراده فلسطینیان را در هم بشکند.

کد مطلب 5458522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه