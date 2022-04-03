به خاطر چند ثانیه عذر می خواهم/داور هم به کمیته انضباطی بیاید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، یحیی گل‌محمدی با اشاره به شروع سال جدید گفت: سال نو را به مردم ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم سال خوب و پربرکتی در انتظار همه ایرانی‌ها باشد. همچنین آغاز ماه مبارک رمضان را تبریک می‌گویم و از هموطنان عزیز می‌خواهم در این ماه عزیز ما را از دعاهای خیر خود بی‌نصیب نگذارند.

سرمربی پرسپولیس درباره اتفاقات دربی گفت: من به خاطر آن چند ثانیه از جامعه داوری عذرخواهی می‌کنم. انتظار ما از همه ارکان فدراسیون فوتبال فقط و فقط عدالت است، نه چیزی کمتر و نه بیشتر. اینکه در همه زمینه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها عدالت و انصاف برای پرسپولیس و هوادارانش رعایت شود.

گل‌محمدی گفت: از فدراسیون و مسئولانش انتظار داریم که در برنامه‌ریزی مسابقات، داوری‌ها و همینطور مسائل انضباطی مساوات و عدالت را در نظر داشته باشند تا حق هیچ تیمی ضایع نشود.

او در ادامه درباره جلسه پیش روی کمیته انضباطی درباره مسائل رخ داده در دربی گفت: از مسئولان کمیته انضباطی می‌خواهم که از داور مسابقه آقای سید علی و همینطور همه اعضای کمیته داوران دعوت کنند که در این جلسه حضور داشته باشند. انتظار داریم درباره دلایل انتخاب این داور برای بازی دربی صحبت کنند در حالی که ایشان اصلاً گزینه داوری نبود. من تمام صحنه‌های آن بازی را چندین بار نگاه کرده‌ام و روی تصمیم‌هایی که گرفته شده حرف دارم.

گل محمدی یادآور شد: من هم در کمیته انضباطی حاضر می‌شوم و حرف‌هایم را در حضور این افراد می‌زنم. امیدوارم این افراد هم در جلسه باشند؛ آن وقت هر تصمیمی که اعضای محترم کمیته انضباطی بگیرند قبول می‌کنم.