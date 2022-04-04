برپایی محافل قرآنی خانگی در استان قزوین

میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ماه مبارک رمضان مجموعه فرهنگی شمس الشموس قزوین با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین محافل خانگی قرآنی سدره را برگزار می‌نماید.

وی در توضیح چگونگی برگزاری طرح و خدماتی که در این قالب ارائه می‌گردد توضیح داد: اعزام سخنران، مداح و قاری به منازل محبان اهل بیت (ع) و مدارس قزوین به صورت رایگان از جمله برنامه‌هایی است که در قالب طرح سدره انجام می‌پذیرد.

مسئول اجرای طرح محافل خانگی سدره در قزوین مطرح کرد: شهروندان عزیز استان قزوین جهت برگزاری محافل خانگی قرآنی سدره در ایام ماه مبارک رمضان می‌توانند با شماره ۰۹۳۶۳۸۰۳۸۵۵ تماس حاصل کرده و یا به آدرس Sedreh-Qazvin@ مراجعه نمایند.

وی در خاتمه با اشاره به اهداف برگزاری طرح سدره یادآور شد: با اجرای این طرح در نظر داریم با توجه به فرا رسیدن بهار قرآن با استفاده از ظرفیتی که پیش تر در شبکه روضه‌های خانگی به وجود آمده است، بستر مناسبی برای انس هر چه بیشتر با قرآن فراهم شود.