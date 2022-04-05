اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا در راستای عمل به تعهدات و پاسخ مناسب به نیاز متقاضیان، پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا که شامل خودروهای شاهین جی، کوییک اس، کوییک آر با گیربکس معمولی، کوییک با گیربکس معمولی، ساینا اس و سایپا اس ای ۱۵۱ موتور ام ۱۳ است را از ۱۷ فروردین ماه آغاز می کند.

طرح یاد شده از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه به مدت دو روز و به صورت شبانه روزی انجام می شود لذا خریداران خودرو می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی saipa.iranecar.com می‌ فرآیند ثبت نام را انجام دهند. بر این اساس زمان تحویل بخشی از خودروها از مهرماه سال جاری است.

در روش پیش فروش یکساله، قیمت غیر قطعی است و هیچگونه مبلغی به عنوان پیش دریافت، تا قبل از اعلام اسامی انتخاب شدگان در قرعه کشی اخذ نمی‌شود. بر این اساس فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت فروش اینترنتی سایپا ظرف مدت یک روز پس از اتمام قرعه کشی اعلام خواهد شد.

بدین جهت پس از اعلام نتایج قرعه کشی، منتخبین بایستی ظرف مدت سه روز نسبت به واریز وجه علی الحساب قیمت خودرو اقدام کنند.