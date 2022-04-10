پگاه زنگنه مربی تیم ملی کاراته با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای پایانی سال گذشته دو مرحله مسابقات انتخابی داشتیم و سه شنبه نیز یک مرحله مسابقات به صورت دورهای برگزار شد و این رقابتها همچنان ادامه خواهد داشت. چرا که هدف ما حضور شایستهها در ترکیب اصلی تیم ملی است.
وی ادامه داد: طی ماههای آینده مسابقات قهرمانی آسیا، بازیهای کشورهای اسلامی و در نهایت بازیهای آسیایی را پیش رو داریم. هدف ما موفقیت در هر سه رویداد است و برای رسیدن به این هدف باید بهترینها به مسابقات اعزام شوند و این میسر نمیشود مگر با برگزاری مسابقات انتخابی، مسابقاتی که تا کنون بازخورد خوبی به ما از عملکرد فنی کاراته کا داده است.
زنگنه افزود: کاراته کایی که تمرکز داشته و خوب تمرین میکند، نتیجه آن را در میدان مبارزه نشان میدهد. ما در جریان اردوها چالشهایی را برای کاراته کاها ایجاد میکنیم، وقتی کاراته کا ببیند که یک رقیب جدی در تمرینات و اردوها دارد، همه تلاش خود را برای رسیدن به آمادگی مطلوب میکند تا برای رسیدن به ترکیب اصلی تلاش کند و این روش هیچ حرف و حدیثی برای انتخاب بهترینها برجا نمیگذارد.
مربی تیم ملی کاراته به اشاره دوباره به انتخاب بهترینها افزود: در این مسیر علاوه بر مباحث فنی و عملکرد کاراته در مبارزات انتخابی، شرایط اردویی و نظم و انظباط کاراته کاها در جریان اردوها نیز مد نظر است تا در بهترین شرایط کاراته کاهای ملی پوش انتخاب و اعزام شوند.
وی در پایان در مورد حضور کاراته کاها در رقابتهای کاراته وان گفت: حضور در این مسابقات مسلتزم فراهم شدن شرایط لازم است. البته از بین نفراتی که در اردو هستند تنها سه کاراته به لحاظ رنکینگ جهانی میتوانند در این نوع رقابتها شرکت کنند. ان شاالله با موفقیت کاراته کاها در مسابقات قهرمانی آسیا، دیگر کاراته کا بتوانند با ارتقا رنکینگ خود، جواز حضور در کاراته وانها را دریافت کنند.
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