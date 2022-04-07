باید زمان بیشتری برای البرز گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌همدانی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان البرز که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، با تبریک ماه مبارک رمضان و عرض خیرمقدم به آیت الله رئیسی و هیأت دولت اظهار کرد: نگاه مسئولان کشور به استان و در این میان انجام سفرهایی مانند سفر امروز ریاست جمهور و وزرا نشان از آن دارد که محرومیت‌هایی در البرز وجود دارد و باید رفع شود.

وی با اشاره به اینکه پیگیری و رفع مشکلات استان البرز نیاز به انجام سفرهای بعدی هیأت دولت دارد، ادامه داد: در این سفر علیرغم فشردگی آن رئیس جمهور و هیأت همراه برنامه‌های مختلف از جمله دیدار با اقشار مختلف را داشتند و در بخشی نیز مسائل و مشکلات استان از نزدیک شد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به اهمیت رهاورد سفرهای استانی دولت گفت: برنامه ریزی، هدایت و راهبردی و پیگیری عملیاتی شدن مصوبات سفر ریاست جمهور و هیأت دولت اهمیت دارد و مجریان مربوطه در این زمینه باید با جدیت وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف استان و دیدار با مردم در جریان سفر استانی اهمیت بالایی دارد، گفت: اگر به این نکات توجه نشود، آن سفر نتیجه مطلوب را نخواهد داشت، سفر بدون ره آورد در واقع مسکنی است که درمان قطعی نمی‌دهد، خوشبختانه در سفر ریاست جمهور و کابینه دولت به البرز خوشبختانه در بازدیدهای میدانی مسائل البرز به خوبی بررسی و دستورات لازم داده شده است.

سرعت و دقت نباید در امور فدای یکدیگر شود

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به انتظاراتی از جمله سرعت و دقت از دولت جوان، حزب اللهی و انقلاب افزود: سرعت و دقت نباید در امور فدای یکدیگر شود، طرح‌های طولانی مدت و یا گزینش مدیران از جمله این مسائل است، در برخی امور نه آنقدر عجله شود که کار کارشناسی لازم صورت نگیرد، نه آن میزان در انجام طرح‌ها تعلل شود که شیرینی انجام یک کار از میان برود.

وی ادامه داد: مردم فهیم، بصیر، صبور و زجر کشیده ما به دلیل برخی سهل انگاری‌ها و سو مدیریتی‌ها به شعارها، بیانات، ارزش‌ها و روش‌های شما رأی داده اند، اما گاهی گزینش و انتخاب مدیران و یا اجرای امور از میان رقبا و مخالفان افکار شما صورت می‌گیرد، باید خیلی مراقب باشید که چنین مواردی موجب سرخوردگی جوانان به ویژه حزب الهی‌ها شود که مدافع شما بوده اند.

آیت‌الله حسینی‌همدانی خطاب به رئیس جمهور گفت: رد پای رقبای شما در انتخاب مدیران و شیوه مدیریتی دیده می‌شود، بنابراین باید این روش ترک شود.

نماینده ولی فقیه در استان البرز در ارتباط با مسائل فرهنگی و اجتماعی کلان کشور با بیان اینکه حضور بانوان در اجتماع‌ها از جمله ورزشگاه و یا کمیته‌های فرهنگی باید باشد، گفت: وضعیت کنونی این محیط‌های ورزشی کشور در حال حاضر برای جوانان هم مناسب نیست، چه برسد به بانوان که نوامیس ایران اسلامی هستند.

البرز با معجونی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: البرز با معجونی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، کودکان کار، نزاع و… مسائلی است که استان را آزار می‌دهد.

وی در مورد مسائل استان البرز نیز اظهار کرد: البرز به عنوان متمرکزترین کانون جمعیتی کشور است و اقشاری زجر کشیده از آسیب‌های اجتماعی در آن حضور دارند، البرز از مسائلی مانند حضور کودکان کار و یا اعتیاد رنج می‌برد و حل این مسائل استان نیاز به عزم ملی و بودجه ملی دارد.

امام جمعه کرج با بیان اینکه بحث کسری بودجه استان البرز در حوزه‌های مختلف به خوبی از سوی دولت کنونی پیگیری شده است، بیان کرد: اما ما از دولت انقلابی و مردمی در خصوص البرز انتظارات دیگری هم داریم.

وی با بیان اینکه در مورد تأمین برق و آب از جمله مسئله انتقال آب از رودخانه‌های البرز به تهران چاره اندیشی شود، تصریح کرد: در بحث درمان پایین بودن بودن سرانه تخت بیمارستانی و در بحث آموزش کمی کلاس‌های درس با توجه به نرخ مهاجرت سالانه از دیگر مسائل مهم دیگر البرز است.

حسینی همدانی با اشاره به مهم بر شمردن مسئله قطار شهری کرج بیان کرد که تخصیص بودجه ملی به این پروژه همانند متروی شهر مشهد باید منظور شود تا بواسطه به سرانجام رساندن این پروژه در کرج بخشی از مشکلات حمل و نقل این کلانشهر مرتفع شود.