به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و استانداری اصفهان با حضور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و جمعی از مدیران و معاونان این سه مجموعه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با موضوع طراحی، تدوین، استانداردسازی، روزآمدسازی، اجرا، ارزیابی، اعتباربخشی و صدور گواهینامه آموزش‌های مهارتی تخصصی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و صنایع وابسته، با هدف توسعه نیروی انسانی متخصص و ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های آموزشی و نیازهای صنعت بازی منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، اصفهان به‌عنوان دبیرخانه اجرای همکاری‌های مشترک سه مجموعه تعیین شده و قرار است ظرفیت‌های آموزشی، تخصصی و حرفه‌ای طرفین برای توسعه آموزش‌های مهارتی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در سطح ملی به کار گرفته شود.

تأکید استاندار اصفهان بر ظرفیت‌های این استان در توسعه صنعت بازی

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان برای حمایت از توسعه صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور، بر وجود استعدادهای قابل توجه در این حوزه در استان تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در استان اصفهان در زمینه توسعه زیست‌بوم بازی‌های رایانه‌ای، برگزاری نخستین دوره جشنواره «مانوین»، راه‌اندازی رشته بازی‌سازی در دانشگاه اصفهان و برگزاری نخستین دوره جشنواره سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های رایانه‌ای با موضوع مقاومت را از جمله این اقدامات برشمرد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در استان برای توسعه آموزش، تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت بازی‌های رایانه‌ای، از آمادگی استانداری اصفهان برای همکاری در اجرای بخش‌های مختلف این تفاهم‌نامه خبر داد و بر استفاده از ظرفیت‌های استان برای پیشبرد اهداف این همکاری مشترک تأکید کرد.

آموزش بازی‌سازی؛ زنجیره‌ای از استعداد تا اشتغال

فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های صنعت بازی‌های رایانه‌ای در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال گفت: حوزه بازی‌های رایانه‌ای یکی از موضوعات مهمی است که در آن می‌توان یک زنجیره کامل از استعدادسنجی تا اشتغال را دنبال کرد.

وی افزود: «پشت ساخت یک بازی رایانه‌ای مجموعه‌ای از مهارت‌ها از جمله برنامه‌نویسی، طراحی، گرافیک، انیمیشن، هوش مصنوعی و بازاریابی قرار دارد و زمانی که از ایران ماهر صحبت می‌کنیم، نمی‌توان از این بخش مهم غافل ماند.»

منصوری با بیان اینکه صنعت بازی ظرفیت‌های فرهنگی و اشتغال‌زایی قابل توجهی دارد، ادامه داد: «بخش مهمی از دغدغه‌های ما در حوزه مهارت‌آموزی، از شناسایی استعدادها، مشاوره و هدایت گرفته تا آموزش و اشتغال‌زایی، به‌صورت یکجا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای قابل پیگیری است.»

سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور همچنین پیشنهاد کرد بازی‌های رایانه‌ای در مسابقات ملی مهارت مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: «با توجه به برگزاری مسابقات ملی مهارت در استان اصفهان، می‌توان در بخش ویژه‌ای برای این رشته فرصت ثبت‌نام فراهم کرد تا بستری برای معرفی مشاغل آینده، جذب استعدادها و ارتقای استانداردهای آموزشی متناسب با استانداردهای جهانی ایجاد شود.»

تأکید بنیاد بر اتصال آموزش به صنعت و بازار کار

محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نیز در این مراسم با اشاره به سابقه پیگیری همکاری میان بنیاد و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور برای استانداردسازی آموزش‌های بازی‌سازی گفت: «ایده همکاری با سازمان برای استانداردسازی سرفصل‌های بازی‌سازی و اتصال آموزش‌ها به صنعت بازی، موضوعی است که از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و از دوره‌ای که معاون آموزش بنیاد بودم، پیگیری می‌کردم، اما در آن مقطع به نتیجه نرسید.»

وی افزود: «در آن زمان سرفصل‌هایی تدوین و اقداماتی برای استانداردسازی انجام شد، اما این مسیر به نتیجه نهایی نرسید. امیدوارم این بار بتوانیم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم.»

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر اینکه هدف این همکاری صرفاً آموزش نیست، اظهار کرد: «ما می‌خواهیم دانش‌آموختگان این حوزه را وارد بازار کار کنیم و به شرکت‌ها و استودیوهای بازی‌سازی متصل کنیم. همچنین در صورت شکل‌گیری تیم‌های بازی‌سازی، این تیم‌ها می‌توانند از حمایت‌های بنیاد و خدمات سرمایه‌گذاری پیش‌بذری در رویدادهای سرمایه‌گذاری استفاده کنند تا مسیر شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکار خود را طی کنند.»

حاجی‌میرزایی ادامه داد: «در صورت همکاری میان این دو مجموعه، اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد و امیدوارم این طرح با عبور از مراحل اجرایی، به مرحله عمل برسد و استعدادهای این حوزه با گذراندن دوره‌های تخصصی، مسیر اتصال به بازار کار را طی کنند.»

وی همچنین از تداوم رویکرد بنیاد در زمینه آموزش و تیم‌سازی خبر داد و گفت: «ما از تیم‌سازی حمایت می‌کنیم و آموزش‌های تخصصی‌تر را نیز در اختیار استعدادهای این حوزه قرار خواهیم داد. این رویکرد را امسال در دانشگاه‌ها نیز دنبال خواهیم کرد.»

انستیتو ملی بازی‌سازی؛ ظرفیت تخصصی بنیاد برای آموزش

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در ادامه با اشاره به سابقه فعالیت انستیتو ملی بازی‌سازی اظهار کرد: «انستیتو ملی بازی‌سازی از حدود سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در حوزه آموزش بازی‌سازی آغاز کرده و بسیاری از نسل اول و دوم بازی‌سازان کشور از دانش‌آموختگان و استادان این مجموعه بوده‌اند.»

وی افزود: «انستیتو همچنان هاب آموزش بازی‌سازی کشور خواهد بود و مراکز سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دانشگاه‌ها، هنرستان‌ها و آموزشگاه‌ها می‌توانند در مسیر تدوین سرفصل‌ها و استانداردسازی آموزش‌ها با ما همکاری کنند.»

حاجی‌میرزایی با اشاره به ظرفیت تخصصی انستیتو ملی بازی‌سازی در شناخت نیازهای صنعت گفت: «می‌توانیم از تجربه انستیتو برای تدوین استانداردهای تخصصی سرفصل‌های آموزشی استفاده کنیم. دانش‌آموختگان این مسیر نیز به شبکه دانش‌آموختگان انستیتو متصل خواهند شد و بنیاد برای نزدیک‌تر کردن آنها به بازار کار، از نیمه دوم سال و سال آینده برنامه‌هایی خواهد داشت.»

آمادگی برای برگزاری مسابقات مهارت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای

غلامرضا راز، مدیر مسابقات ملی و بین‌المللی مهارت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، با اشاره به برگزاری مسابقات مهارت در دو سطح ملی و جهانی، از آمادگی این سازمان برای برگزاری مسابقات در حوزه بازی‌های رایانه‌ای خبر داد.

وی گفت: «می‌توان از ظرفیت مسابقات مهارت برای شناسایی استعدادهای این حوزه و انتخاب اعضای تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی استفاده کرد.»

راز افزود: «این مسابقات برای نوجوانان و جوانان زیر ۲۲ سال و سایر افرادی که در این مسیر قرار می‌گیرند، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادها و توسعه مهارت‌ها فراهم می‌کند. حتی اگر افراد مستقیماً در این حوزه مشغول به کار نشوند، مهارت‌هایی که کسب می‌کنند می‌تواند به کارآفرینی منجر شود.»

مدیر مسابقات ملی و بین‌المللی مهارت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، توسعه مهارت‌های مورد نیاز صنعت بازی را همسو با اهداف اشتغال‌زایی دانست و گفت: «یکی از محورهای همکاری مشترک سازمان و بنیاد می‌تواند برگزاری مسابقات مهارت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای باشد؛ چراکه جای حضور این رشته در مسابقات جهانی مهارت خالی است.»

توسعه همکاری‌ها در سطح ملی

سیدجمیل احمدی، معاون آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، نیز با تأکید بر ظرفیت ملی این تفاهم‌نامه گفت: «همکاری بنیاد و سازمان می‌تواند در سطح ملی دنبال شود.»

وی با اشاره به بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه اتصال آموزش مهارتی به صنعت بازی اظهار کرد: «در کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و انگلیس، اتصال آموزش‌های مهارتی به تولید بازی‌های رایانه‌ای و بازار کار، به‌عنوان یک مدل برای توسعه این صنعت دنبال می‌شود.»

احمدی افزود: «سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور حدود ۷۰۰ مرکز آموزشی دارد و در هر استان نیز مراکز تخصصی فعالیت می‌کنند. این تفاهم‌نامه به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده است که امکان همکاری برای پیشبرد اهداف آن در سراسر کشور وجود داشته باشد.»

وی با اشاره به اهمیت استانداردسازی آموزش‌ها گفت: «برای توسعه آموزش‌های سازمان‌یافته و هدفمند، می‌توان استانداردهای آموزشی موجود در این حوزه را به سرفصل‌های آموزشی تعمیم داد تا محتوای آموزشی تولیدشده از سوی بنیاد، امکان اعتباربخشی در سطوح بین‌المللی را پیدا کند.»

استانداردسازی، اعتباربخشی و اشتغال؛ محورهای تفاهم‌نامه

بر اساس تفاهم‌نامه امضاشده، توسعه و تقویت آموزش‌های مهارتی مورد نیاز صنعت بازی‌های رایانه‌ای، ایجاد سازوکار ملی برای استانداردسازی و روزآمدسازی سرفصل‌ها و محتوای آموزشی، تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر متناسب با نیاز صنعت و بازار کار و ایجاد نظام اعتباربخشی مشترک برای آموزش‌های تخصصی صنعت بازی‌های رایانه‌ای، از مهم‌ترین اهداف این همکاری است.

ارتقای اعتبار گواهینامه‌های مهارتی و افزایش قابلیت پذیرش آنها نزد فعالان صنعت و سایر ذی‌نفعان، ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های آموزشی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای بنیاد و فراهم‌سازی زمینه توسعه اشتغال، کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق در صنعت بازی‌های رایانه‌ای نیز از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

در چارچوب این همکاری، طرفین از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تخصصی خود برای تدوین و روزآمدسازی استانداردها و سرفصل‌های آموزش‌های مهارتی حوزه بازی‌های رایانه‌ای استفاده خواهند کرد و پژوهشگران، متخصصان و صاحب‌نظران مورد نیاز نیز در کمیته مشترک تدوین و روزآمدسازی سرفصل‌های آموزشی حضور خواهند داشت.

بررسی و تأیید تخصصی سرفصل‌ها و محتوای آموزشی مرتبط با صنعت بازی‌های رایانه‌ای، ارائه حمایت‌های معنوی و تخصصی برای اعتباربخشی و ارتقای جایگاه آموزش‌های مهارتی، استفاده از ظرفیت شبکه فعالان، متخصصان، شرکت‌ها و استودیوهای صنعت بازی برای انطباق آموزش‌ها با نیازهای واقعی صنعت و همچنین همکاری برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مورد نیاز برای صدور گواهینامه‌های فنی‌وحرفه‌ای، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

بر این اساس، استان اصفهان به‌عنوان دبیرخانه اجرای این تفاهم‌نامه، مسئولیت هماهنگی و پیگیری ظرفیت‌های مشترک طرفین برای پیشبرد اهداف این همکاری را بر عهده خواهد داشت.