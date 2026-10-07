احصای ۹۰۰ سند تاریخی در سازمان املاک شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته تهران، نخستین نشست از سلسله نشست های تخصصی تاریخ شفاهی شهرداری تهران تحت عنوان «از سند تا روایت» با حضور سید احمدعلوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، علی شمسی پور ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی و امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در سازمان املاک و مستغلات برگزار و از اسناد تاریخی محله سنگلج، بیمارستان روزبه و ورزشگاه شعبان جعفری رونمایی به عمل آمد.

علوی با تأکید بر اینکه هویت تاریخی و احساس تعلق شهروندان از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری جامعه است، گفت: تقویت احساس هویت و تعلق در میان جوانان، نوجوانان و سایر اقشار جامعه، زمینه‌ساز افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری شهر و کشور در مواجهه با بحران‌هاست.

حفظ اسناد تاریخی؛ صیانت از حافظه شهر و تقویت سرمایه اجتماعی

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی شهر تهران، بر ضرورت آشنایی نسل جدید با هویت تاریخی پایتخت و صیانت از بناها و آثار ارزشمند تاریخی تأکید کرد و افزود: بسیاری از داشته‌های تاریخی تهران و مناطق مختلف آن برای شهروندان شناخته‌شده نیست و باید ارزش و جایگاه این میراث به‌درستی معرفی و برای نسل‌های آینده حفظ شود.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه، اسناد مکتوب تاریخی را بخشی از حافظه و هویت شهر تهران دانست و با تأکید بر ضرورت ساماندهی، طبقه‌بندی و دیجیتال‌سازی اصولی این اسناد اظهار کرد: آرشیو اسناد تاریخی صرفاً یک اقدام اداری یا فرآیندی مکانیکی برای اسکن کردن کاغذها نیست، بلکه اقدامی تخصصی و هویت‌محور است که نیازمند شناخت، دقت و دلسوزی است. مدیریت شهری باید سهم خود را در صیانت از این سرمایه تاریخی ایفا کند، چرا که هر سند، بخشی از حافظه شهر و روایتگر بخشی از گذشته آن است و حفظ این میراث مکتوب می‌تواند در کنار سایر اقدامات مدیریت شهری، به تقویت احساس تعلق شهروندان، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری شهر و کشور کمک کند.

بازخوانی اسناد تاریخی؛ گامی برای صیانت از حافظه شهری تهران

در ادامه انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران از بازخوانی بیش از ۱۰ هزار پرونده و احصای بیش از ۹۰۰ سند تاریخی در مجموعه مدیریت شهری خبر داد و گفت: این اسناد صرفاً مدارک اداری نیستند، بلکه بخشی از حافظه و شناسنامه شهر تهران به شمار می‌روند و اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه گسترش شهر، شکل‌گیری محله‌ها، تملکات، واگذاری‌ها و تصمیمات مدیریت شهری در دوره‌های مختلف در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ستاد ساماندهی اسناد افزود: پرونده‌های موجود در سازمان املاک، به‌ویژه اسناد مربوط به سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۶۰، از ابعاد تاریخی، حقوقی و مالی در حال بررسی و ساماندهی هستند و این اقدام زمینه بهره‌برداری جامعه علمی و پژوهشگران از منابع دست‌اول تاریخ شهری تهران را فراهم می‌کند.

انارکی محمدی در ادامه، واکاوی تاریخ بلدیه را فراتر از مرور گذشته دانست و تأکید کرد: تجربه‌های مدیریت شهری در دوره‌های گذشته می‌تواند درسنامه‌ای کاربردی برای مدیریت امروز باشد.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عمومی شهر، مدیریت منابع ملکی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای نسل‌های آینده، نیازمند بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و همچنین نزدیک کردن اقدامات مدیریت شهری به مطالبات واقعی شهروندان است و بازخوانی و دیجیتال‌سازی این اسناد می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

سند به‌تنهایی همه ابعاد تصمیمات و تحولات شهری را روایت نمی‌کند

در ادامه این نشست علی شمسی پور ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تاکید بر نقش مکمل سند و روایت در بازخوانی تاریخ شهری و اشاره به تجربه ثبت روزنوشت‌های مدیریتی و انجام مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، اظهار کرد: بسیاری از مذاکرات، ملاحظات و فرایندهای منتهی به تصمیمات در اسناد اداری ثبت نمی‌شوند و روایت مدیران و کارشناسان می‌تواند این خلأ را جبران کند. به گفته وی، ترکیب اسناد و روایت‌های افراد، تصویری جامع‌تر از چرایی و چگونگی شکل‌گیری تصمیمات و تحولات ارائه می‌دهد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه هدف از تاریخ شفاهی نباید صرفاً ثبت وقایع گذشته باشد، افزود: باید از این روایت‌ها «درس‌نامه‌های کاربردی» برای مدیران آینده استخراج کرد تا تجربه‌های گذشته به چراغ راه تصمیم‌گیری‌های آینده تبدیل شود. در ادامه نیز با اشاره به نمونه‌هایی از اسناد تاریخی مرتبط با تحولات عمرانی تهران و شهرری، خاطرنشان شد که حتی یک خبر یا سند کوتاه می‌تواند سرنخ‌های ارزشمندی از تحولات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و مدیریتی شهر ارائه کند و در کنار روایت‌های شفاهی، به شناخت دقیق‌تر تاریخ شهری کمک کند.