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۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

امیر خوش خبر:

هنوز هیچ حریف تدارکاتی برای تیم ملی والیبال نهایی نشده است

هنوز هیچ حریف تدارکاتی برای تیم ملی والیبال نهایی نشده است

سرپرست تیم ملی والیبال با بیان این‌که با کشورهای متعددی برای بازی تدارکاتی مکاتبه کردیم، گفت: آرژانتین، کانادا و آلمان از جمله حریفان احتمالی تیم ملی هستند اما هنوز حریف نهایی مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوش‌خبر صبح امروز شنبه در مراسم معرفی حامی والیبال ایران تا المپیک ۲۰۲۴، افزود: کار بسیار سختی داریم و امیدواریم اصحاب رسانه به عنوان یاور، تیم ملی را همراهی و کمک کند.

سرپرست تیم ملی والیبال تاکید کرد: این راه سخت را باید با ترکیب متحول شده و کادر ایرانی پیش ببریم.

وی درخصوص بازی‌های تدارکاتی گفت: فعلاً آرژانتین قول نصفه و نیمه داده و فرصت سه روزه برای نهایی کردن این بازی را خواسته است. احتمال بازی تدارکاتی در کانادا هم وجود دارد و احتمال یک بازی با آلمان در این کشور هم هست. اما هنوز هیچ حریفی نهایی نشده است.

خوش‌خبر تاکید کرد: تیم ملی والیبال آرژانتین یکی از گزینه‌های مناسب برای دیدار تدارکاتی است و اگر این موضع قطعی شود، قبل حضور در برزیل، با توجه به نزدیکی زمان مسابقات و در نظر گرفتن بحث جت‌لگ بازیکنان، به آرژانتین خواهیم رفت و به آمادگی لازم برای حضور در هفته اول لیگ ملت‌های ۲۰۲۲ خواهیم رسید.

تیم ملی ایران در سال ۱۴۰۱ در چهار رویداد جام واگنر، لیگ ملت‌ها ۲۰۲۲، والیبال قهرمانی مردان جهان و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ شرکت می‌کند.

کد مطلب 5462617

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