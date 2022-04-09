هنوز هیچ حریف تدارکاتی برای تیم ملی والیبال نهایی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوش‌خبر صبح امروز شنبه در مراسم معرفی حامی والیبال ایران تا المپیک ۲۰۲۴، افزود: کار بسیار سختی داریم و امیدواریم اصحاب رسانه به عنوان یاور، تیم ملی را همراهی و کمک کند.

سرپرست تیم ملی والیبال تاکید کرد: این راه سخت را باید با ترکیب متحول شده و کادر ایرانی پیش ببریم.

وی درخصوص بازی‌های تدارکاتی گفت: فعلاً آرژانتین قول نصفه و نیمه داده و فرصت سه روزه برای نهایی کردن این بازی را خواسته است. احتمال بازی تدارکاتی در کانادا هم وجود دارد و احتمال یک بازی با آلمان در این کشور هم هست. اما هنوز هیچ حریفی نهایی نشده است.

خوش‌خبر تاکید کرد: تیم ملی والیبال آرژانتین یکی از گزینه‌های مناسب برای دیدار تدارکاتی است و اگر این موضع قطعی شود، قبل حضور در برزیل، با توجه به نزدیکی زمان مسابقات و در نظر گرفتن بحث جت‌لگ بازیکنان، به آرژانتین خواهیم رفت و به آمادگی لازم برای حضور در هفته اول لیگ ملت‌های ۲۰۲۲ خواهیم رسید.

تیم ملی ایران در سال ۱۴۰۱ در چهار رویداد جام واگنر، لیگ ملت‌ها ۲۰۲۲، والیبال قهرمانی مردان جهان و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ شرکت می‌کند.