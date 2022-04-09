روند صعودی شیوع کرونا بین دانش آموزان در مازندران

عباس علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در مجموع وضعیت استان از نظر بستری‌های کرونایی خوب است وب ه سمت کاهش موارد بستری پیش رفتیم، اظهار داشت: اما از نظر مراجعه بیماران سرپایی با رشد روبرو شده و پیش بینی می‌شود در هفته‌های آینده موارد بستری رشد داشته باشد.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که نسبت بستری و ابتلای کودکان و دانش آموزان ۱۲ سال به بالا روند صعودی دارد و این مسئله ما را نگران می‌کند که در روزهای آینده روند ابتلای دانش آموزان نگران کننده می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش شمار مسافران نوروزی در حالی است که باتوجه به واکسیناسیون صورت گرفته، به مهار بیماری کمک شده است و بالای ۹۵ درصد جمعیت دوز اول، ۸۶ درصد دوز دوم و دوز سوم را ۵۹ درصد جمعیت استان تزریق کردند.

علیپور با اظهار اینکه انتظار ما این بود که تاکنون ۷۷ درصد جمعیت هدف نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند، افزود: این در حالی که فقط حدود ۲۰ درصد دانش آموزان ۵ تا ۱۲ ساله واکسن زدند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی در مدارس گفت: طی هفته‌های اخیر بیش از ۸۰۰ مدرسه در استان پایش شده است.

وی مهمترین مشکلات موجود در مدارس را عدم رعایت فاصله گذاری بهداشت بیان کرد و گفت: باید زمان کلاس‌ها کاهش یابد و از تهویه مناسب استفاده شود.