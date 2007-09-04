رزمایش آبی خاکی مازندران در دریای بابلسر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده قرارگاه تاکتیکی صاحب الزمان (عج) بابلسر در مراسم آغاز این رزمایش اظهار داشت: اولین رزمایش آبی و خاکی مازندران در قالب دفاع از ساحل با بیش از 100 شناور دریائی و با حجم آتش بسیار سنگین با استعداد 4 گردان عاشورا و یک گردان الزهرا در اردوگاه شهید قصابیان بابلسر تا پایان هفته جریان دارد.

سرهنگ پاسدار یدالله اکبرزاده هدف از اجرای این رزمایش را تقویت بنیه دفاعی و امنیتی بسیجیان با عنایت به رویکرد نیروی مقاومت بسیج، تداعی یاد و خاطره دوران دفاع مقدس، اجرای تمرینات تاکتیکی و رزمی بر اساس آخرین تاکتیک های عمومی دشمن، ایجاد انگیزه دفاع بیشتر در نیروهای بسیجی برشمرد.

وی با اشاره به اجرای برنامه های جنبی رزمایش از تشکیل 9 کارگروه فرهنگی و رزمی با مسدولین ادارات استان خبر داد و افزود: فرماندار شهرستان به عنوان مسئول ستاد پشتیبانی رزمایش برای هر چه بهتر برگزار کردن آن انتخاب شده است.

اکبرزاده در مورد امکانات و تجهیزات اردوگاه گفت: برای اردوگاه شهید قصابیان بیش از 80 سکو چادر، 50 سرویس بهداشتی، 5 خط ارتباط مخابراتی و سیستم های برقی و صوتی در نظر گرفته شده است.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی صاحب الزمان بابلسر با اشاره به جنگ روانی دشمن مبنی بر عدم حضور جوانان درعرصه های انقلاب در ناامیدی از نظام یادآور شد: پیام نوید بخش این رزمایش به مردم و نیروهای ارزشی در پاسخ به یاوه گویان این است که جوانان حضور فعالانه در همه عرصه های انقلاب و نظام داشته و دارند.