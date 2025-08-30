به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش مسلمی ضمن تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ملی، اعلام کرد: این رزمایش با هدف تقویت خوداتکایی پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه در استان مازندران برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این رزمایش تمامی پایگاه‌های مقاومت بسیج استان مازندران مشارکت خواهند داشت و فعالیت‌های متنوعی در قالب قرارگاه‌های تخصصی مختلف اجرا خواهد شد.

مسلمی گفت: این قرارگاه‌ها شامل قرارگاه جهاد تبیین، قرارگاه فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، قرارگاه دفاعی و امنیتی، قرارگاه فضای مجازی و رسانه، و نیز قرارگاه مردمی پشتیبانی از دفاع مقدس خواهند بود.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر اهمیت ارتقای آمادگی و توان بسیجیان در برابر تهدیدات دشمن خاطرنشان کرد: این رزمایش علاوه بر تقویت ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی، با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت‌رسانی در سطح محلات و مساجد طراحی و شده است.