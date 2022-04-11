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۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

راه اندازی ستاد مهندسی پیشرفت دانش بنیان در شرکت مترو تهران

راه اندازی ستاد مهندسی پیشرفت دانش بنیان در شرکت مترو تهران

ستاد مهندسی پیشرفت دانش بنیان در شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱، راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شایسته اصل طی حکمی فرید صادقی را به سمت مشاور مدیرعامل و دبیر ستاد مهندسی پیشرفت دانش بنیان مترو تهران منصوب کرد.

شناسایی و بهره گیری از ظرفیت‌های زیست بوم علمی و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، اجرای طرح‌های نوین در راستای هوشمند سازی شهر زیرزمینی، اجرای ایده‌های خلاقانه در جهت ارتقا جایگاه مترو، شناسایی منابع هوشمند مالی و جذب مسئولیت‌های اجتماعی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی، مطالعه و رصد آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه حمل و نقل ریلی و قطار شهری، برگزاری رویدادها و جلسات بارش فکری و ارزیابی کیفی محصولات ساخت داخل در ناوگان مترو، از جمله مأموریت‌های ابلاغی در این حکم است.

فرید صادقی دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه بوده و سوابقی چون مدیر باشگاه رادیویی سازمان صداوسیما، مشاور معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، مسئول بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو، خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردبیر، تهیه کننده و عضو اتاق فکر برنامه‌های متعدد رادیو و تلویزیون و تألیف کتب و آثار پژوهشی در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و اقتصاد در کارنامه وی دیده می‌شود.

کد مطلب 5464440

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