راه اندازی ستاد مهندسی پیشرفت دانش بنیان در شرکت مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شایسته اصل طی حکمی فرید صادقی را به سمت مشاور مدیرعامل و دبیر ستاد مهندسی پیشرفت دانش بنیان مترو تهران منصوب کرد.

شناسایی و بهره گیری از ظرفیت‌های زیست بوم علمی و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، اجرای طرح‌های نوین در راستای هوشمند سازی شهر زیرزمینی، اجرای ایده‌های خلاقانه در جهت ارتقا جایگاه مترو، شناسایی منابع هوشمند مالی و جذب مسئولیت‌های اجتماعی ارگان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی، مطالعه و رصد آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا در حوزه حمل و نقل ریلی و قطار شهری، برگزاری رویدادها و جلسات بارش فکری و ارزیابی کیفی محصولات ساخت داخل در ناوگان مترو، از جمله مأموریت‌های ابلاغی در این حکم است.

فرید صادقی دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه بوده و سوابقی چون مدیر باشگاه رادیویی سازمان صداوسیما، مشاور معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، مسئول بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو، خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردبیر، تهیه کننده و عضو اتاق فکر برنامه‌های متعدد رادیو و تلویزیون و تألیف کتب و آثار پژوهشی در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و اقتصاد در کارنامه وی دیده می‌شود.