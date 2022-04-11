گسترده شدن ۳۶ فرش گل در بزرگراه ها و میادین منطقه ۲

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری از گسترده شدن ۳۶ فرش گل با کاشت گل‌های فصلی در بدنه بزرگراه‌ها و میادین این منطقه خبر داد و گفت: با هدف ارتقای کیفیت فضای سبز، تلطیف هوا و برخورداری فضاهای شهری از منظر مناسب همزمان با فصل بهار اجرای فرش گل در بدنه بزرگراه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه گل آرایی انجام شده در حاشیه بزرگراه‌ها با تنظیم رنگ بندی و چیدمان گل‌ها در طرح‌های مختلف ایجاد شده افزود: در طراحی فرش گل از انواع گونه‌های گل‌های فصلی متنوع مقاوم و متناسب با شرایط اقلیمی استفاده شده است.

به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو همزمان با بدنه سازی بزرگراه‌ها، فرش گل‌هایی با نقوش مختلف در بزرگراه‌های شهید همت، شهید چمران، حکیم، یادگار امام (ره)، بوستان نهج البلاغه و… گسترده شد.

وی اضافه کرد: در طرح استقبال از بهار علاوه بر کاشت گل‌های بنفشه در بوستان‌ها، معابر و میادین، پیاز لاله نیز با رنگ‌ها و اشکال متنوع کاشته شد.