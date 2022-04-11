مهرداد کوروش‌نیا مدیر تالار محراب و دبیر اجرایی همایش «۸ روایت از هشت سال مقاومت» درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: همزمان با هفته انقلاب اسلامی و با دبیری محمد خراسانی‌زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، همایش نمایشنامه‌خوانی «هشت روایت از هشت سال مقاومت» را از روز ۲۱ فروردین در مجموعه محراب آغاز کردیم که تا ۲۵ فروردین ادامه دارد. در هر روز از این همایش ۳ نمایشنامه خوانش می‌شود.

وی درباره هدف از برگزاری این همایش، تأکید کرد: هدف بازخوانی آثار برگزیده نمایشنامه‌نویسی مقاومت است. باید نسل‌های مختلف با نمایشنامه‌های حوزه مقاومت آشنا و آن‌ها را بازخوانی کنند.

در اولین شب از «۸ روایت از هشت سال مقاومت»، ۳ نمایشنامه خوانش شدند.

در روز یکشنبه ۲۱ فروردین و در ساعت ۱۸، نمایشنامه‌خوانی «قرار» به نویسندگی مهرداد کورش‌نیا و کارگردان نبی کورش‌نیا اجرا شد. «قرار» روایت‌گر داستان یکی از مدافعان اروند در عملیات کربلای چهار است. این نمایشنامه قصه بهرنگ ۲۵ ساله و قهرمان شنا را روایت می‌کند که با وجود تمام مخالفت‌های پدر و نامزدش برای پاکسازی اروند به جنگ می‌رود.

در ساعت ۲۰:۳۰ نیز نمایشنامه‌خوانی «سال‌های بی من» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم رهگذر اجرا شد. «سال‌های بی‌من» روایتی از شب فینال جام جهانی میان ۲ تیم فوتبال آلمان و آرژانتین در سال ۱۳۶۵ و بمباران شهرهاست و در زیرزمین خانه‌ای که خانواده‌ای پنج نفره از آن به عنوان پناهگاه استفاده می‌کنند؛ تعریف می‌شود. برخورد یک شیء مثل موشک به زیرزمین باعث می‌شود اعضای خانواده شناخت جدیدی از یکدیگر پیدا کنند و دروغ‌های‌شان برای هم آشکار شود.

ساعت ۲۱:۳۰ نیز نمایشنامه‌خوانی «تمام من همه عدو» نوشته مرتضی شاه‌کرم و کارگردانی میثم نوروزی اجرا شد. «تمام من همه عدو» داستان مردی است که همسر و پسرش توسط سربازان عراقی کشته شده‌اند و او تا ۳۰ سال پس از تمام‌شدن جنگ، قاتل آن‌ها را در خانه خود به اسارت گرفته است.

پس از آن و در ساعت ۲۲:۴۵ نیز جلسه نقد و بررسی این ۳ اثر با حضور شهرام نوشیر و رحمان محمدی انجام شد.