به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه ۲۲ فروردین ماه) در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی خطاب به سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: علیرغم پیگیری‌های بسیاری که برای اصلاح مصوبه ۸ دی هیأت وزیران انجام دادم و نزد شما، آقایان مخبر، دهقان، میرکاظمی و وزیر نیرو آمدم و همه شما حق را به بنده دادید اما این اصلاح انجام نشد که کلمه «حق اشتراکی‌ها» بعد از کلمه «حق آبی‌ها» بیاید و یا هر دو برداشته شود تا بر اساس حق و عدالت تصمیم‌گیری شود.

حاجی دلیگانی همچنین در رابطه با دستمزد کارگران گفت: افزایش حقوق کارگران اقدام خوبی بود اما در حال حاضر سهم حق بیمه افرادی که بیمه‌پرداز هستند مانند رانندگان و شاغلان صنایع دستی یا کسانی که خود را بیمه کرده‌اند افزایش یافته است اما توان پرداخت این افزایش قیمت وجود ندارد.

وی تصریح کرد: از این رو باید در دولت مطرح شود با توجه به منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ به خصوص برای دو قشر اول و سایر مشاغل که توانایی پرداخت اضافه بیمه را ندارند، تدبیری اندیشیده شود چرا که ممکن است هزینه بیمه را پرداخت نکنند و دچار آثار و تبعات بدتر بعدی شوند.

نماینده مردم شاهین شهر عنوان کرد: در حال حاضر مردم برای تأمین ارزاق عمومی در تنگنا هستند که اگر ارزان نمی‌شود باید حداقل به ثبات برسد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز حکمی برای آن داده شد تا دولت با منابع در اختیار، قیمت کالاهای اساسی را بیشتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ افزایش ندهد که دولت باید در اجرای آن تسریع کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: زمان به سرعت می‌گذرد و لازم است این موضوع در جلسه آینده که رئیس‌جمهور از نماینده‌ها دعوت کرده است به عنوان اصلی‌ترین موضوع بررسی شود.