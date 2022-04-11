آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش دارد و در این بازه دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات به ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن به ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: ناپایداری جوی و وزش باد به نسبت شدید تا شدید به ویژه در شرق و مرکز اصفهان از روز چهارشنبه به خیزش گرد و خاک محلی و کاهش دید افقی و افزایش غلظت آلاینده‌ها منجر می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: چوپانان با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای صفر درجه به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.