به گزارش خبرنگار مهر، محسن ربانی زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که موجب شد اقتصاد در کشور و استان فارس با مشکلات متعددی مواجه شود موضوع تحریم‌ها است از این رو باید به این نکته توجه کرد که تحریم‌های خارجی در برخی از موارد مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که معاونت اقتصادی استانداری فارس به عنوان یکی از اصلی ترین ارکانی که سیاست گذاری در فرایند اقتصادی فارس می‌کند در تلاش است تا نسبت به برطرف نمودن مشکلات اقتصادی استان تلاش کند.

ربانی زاده خاطرنشان کرد: یکی از تفکراتی که باید در اقتصاد فارس به عنوان شاخص مطرح گردد مسئله تفکر سیستمی و خرد جمعی است.

به گفته این مقام مسئول ایجاد سیستم یکپارچه اقتصادی در استان فارس می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد استان فارس موجود دارد را برطرف کرده و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را فراهم کند.

معاون اقتصادی استاندار فارس تاکید کرد: مدیران مرتبط با مجموعه اقتصادی استان بایستی پاسخگوی مطالبات مردمی و همچنین رسانه‌ها باشند.

او ادامه داد: کارخانه آزمایش و کاغذ سازی زاگرس دو کارخانه‌ای بودند که در سفر ریاست محترم جمهور استان فارس برای آنان تصمیم‌گیری صورت گرفت این در حالی است که اعتباراتی که قرار بود به استان در راستای این طرح‌ها اختصاص یابد نیز تخصیص پیدا کرده است.

وی گفت: اکنون کارخانه آزمایش فعالیت خود را در حال انجام است البته فعالیت این کارخانه در حد مطلوب نیست با این حال همچنان در حال فعالیت است.

معاون استاندار فارس در خصوص سرمایه گذاری بیان کرد: اگر متوجه شویم که جایگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در نظر گرفته نشده است و بایستی در مکان دیگری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند سرمایه‌گذاران را مجبور و مکلف به جابجایی و استقرار در فضای استاندارد خواهیم کرد.

وی در خصوص وضعیت بازار نیز یادآور شد: برای قیمت کالا و خدمات در بازار بایستی دستگاه‌های مختلفی با هم همکاری داشته باشد از این رو هم افزایی میان دستگاه‌های مختلف صورت گرفته و اجازه نخواهیم داد دلال‌ها در بازار نقش آفرینی کند.

ربانی زاده ادامه داد: اگر تولید کننده با دولت و سیاست‌های دولتی در زمینه کنترل بازار همراهی نکند از راهکارهای دیگری استفاده خواهیم کرد که بتوان زمینه همکاری این افراد را نیز فراهم کرد.