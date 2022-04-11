کمیته اضطرار آلودگی هوای پایتخت در صورت لزوم تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران خبر داد.
منصوری با اشاره به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش غلظت گرد و غبار در تهران افزود: با اهتمام به این موضوع فردا سه شنبه مطالعات اولیه تصاویر هواشناسی و ماهوارهای در جلسه عمرانی که ذیل جلسات استانداری است، بررسی خواهد شد.
استاندار تهران عنوان داشت: بر اساس بررسیهایی که انجام خواهد شد در صورت نیاز کمیته اضطراری تشکیل میشود و درباره تعطیلی تهران تصمیم گیری و اطلاع رسانی میشود.
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