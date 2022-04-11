حمله عناصر افراطی به کنسولگری ایران در هرات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغانستان امروز دوشنبه اعلام کردند که تعدادی از عناصر افراطی به کنسولگری ایران در هرات حمله ور شده اند.

بر اساس اعلام منابع محلی افغانستان، تجمع کنندگان بدون هرگونه مدرک و سندی مدعی آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران بوده و بر اساس ادعایی واهی به سرکنسول گری ایران حمله کردند.

این گروه که تا کنون معلوم نیست از سوی چه فرد یا افرادی به این اقدام مبادرت ورزیده اند، علاوه بر آتش زدن لاستیک مقابل سرکنسولگری، دوربین های امنیتی را نیز شکستند.

تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص نیات و مقاصد اصلی تجمع کنندگان منتشر نشده است.

این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران سال های مدیدی است به ویژه طی ۲ دهه اشغالگری نیروهای متجاوز خارجی در افغانستان به سرکردگی تروریست های آمریکایی پذیرای مهاجران افغان بوده و بر رعایت حقوق انسانی آن ها بر اساس اصول اسلامی، دوستی و برادری تأکید کرده است.



سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمع ها در مقابل سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری کشورمان در هرات و سنگ پرانی های پراکنده ای که صورت گرفته است، با یاد آوری مسئولیت قطعی هیات حاکمه سرپرستی افغانستان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک، تاکید کرد:امنیت کامل سفارت و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان می بایست به صورت کامل تامین و تضمین های لازم برای فعالیت امن این نمایندگیها ارائه گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و چند لایه دو ملت ایران و افغانستان و چند دهه میزبانی محترمانه دولت و ملت ایران از مردم افغانستان، نسبت به طراحی های توطئه گران و بدخواهان دو کشور ایران و افغانستان هشدار داد.

خطیب زاده تاکید کرد، متاسفانه برخی کلیپها و اظهار نظرها با هدف ایران یا افغانستان هراسی در حال انتشار است که تحریک عواطف مردم دو کشور را هدف قرار داده و هوشیاری بیش از پیش مردم و مسئولین دو کشور را می طلبد .

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان عنوان کرد :با سفیر و مسئولین نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در تماس مستمر هستیم .