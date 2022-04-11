به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با مسئولان جهاد دانشگاهی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های کم‌نظیری از جمله دریا است که به خوبی از آن استفاده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در کنار نعمت دریا باید به کرانه و پس کرانه هم توجه کرد افزود: برای استفاده بهتر باید با ایجاد یک شهرک به سمت تولید رادیو داروهای دریایی برویم که در این زمینه می‌توان حداقل برای سه هزار نفر ایجاد اشتغال کرد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اقدامات خوب جهاد دانشگاهی در زمینه تولید ماهی در قفس افزود: در آینده با کاهش آبزیان مواجه خواهیم شد و باید به فکر غنی سازی دریایی باشیم و با ایجاد صنایع تبدیلی استفاده بهتری از آبزیان داشته باشیم.

وی وضعیت میوه و صیفی‌جات در استان بوشهر را مناسب ندانست و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال از میوه خرما چندان استفاده نمی‌شود که با تغییر شیوه آبیاری، تغییرات ژنتیکی و صنایع تبدیلی می‌توان در حفظ محصولات گام برداشت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری به مرجعیت دست یابد ادامه داد: جهاد دانشگاهی در حوزه پیشرفت ایران و تمدن آفرینی نقش بسیار مهمی دارد و دلیل آن جهادی و دانش بنیان بودن و استقرار در مهم‌ترین مرکز علم و پیشرفت یعنی دانشگاه است.

وی افزود: جهاد دانشگاهی در همه ابعاد فرهنگی، علمی و فناوری آنجا که نیاز نظام مقدس جمهوری اسلامی است حضوری فعال دارد و از آغاز تأسیس تا کنون خدمات شایسته‌ای برای نظام و کشور داشته و از ظرفیت بالایی برخوردار است.

امام جمعه بوشهر اظهار کرد: اگر دانش و فناوری محصول در اختیار کشورهای استکباری باشد، استقلال دیگر کشورها دچار بحران می‌شود، پس جهاد دانشگاهی تلاش کند تا در این عرصه‌ها پیشرفت کند تا کشور به تولید دانش، ثروت و اقتدار دست یابد.

وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی در تبدیل اسناد به برنامه، اجرا، نظارت، بازتولید به ویژه در حوزه انرژی، آبزیان و کشاورزی خرما پایه مفید بوده و اقدامات خوبی انجام شده، اما باید توجه داشت در تولید ناخالص ملی مهمترین موضوع اقتصاد کرانه است.