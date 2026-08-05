به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در دیدار مسئولان جهاد دانشگاهی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه علم و فناوری و تبریک سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی پرچمدار توسعه علم و فناوری در ایران و احیاگر تمدن علمی در عصر معاصر برای ایران، منطقه و جهان اسلام بودند و شهدای حوزه دانش نیز ستارگان درخشانی هستند که در آسمان نظام اسلامی جاودانه خواهند ماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان جهاد دانشگاهی از ابتدای تأسیس تاکنون، این نهاد را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اتصال دانش نظری به فناوری و عرصه تولید محصول دانست و افزود: جهاد دانشگاهی یکی از ارکان اصلی تبدیل علم به فناوری و تبدیل فناوری به ثروت و قدرت در منظومه مدیریتی جمهوری اسلامی است و سهم بزرگی در تحقق این مأموریت ملی بر عهده دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان گفت: بوشهر از ظرفیت‌های آمایشی بسیار گسترده و راهبردی در حوزه‌های اقتصاد دریا محور، منابع طبیعی، انرژی‌های هیدروکربنی، کشاورزی خارج از فصل، تجارت دریایی و صنایع دریاپایه برخوردار است و اگر این ظرفیت‌ها به‌صورت علمی شناسایی، اولویت‌بندی و فعال شوند، استان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توسعه و پیشرفت ایران تبدیل شود.

آیت الله صفایی بوشهری تأکید کرد: یکی از مأموریت‌های مهم جهاد دانشگاهی، شناخت دقیق این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به پروژه‌های عملیاتی و دانش‌بنیان است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به کاهش کیفیت آموزشی در سال‌های اخیر اظهار داشت: امروز با افت محسوس معدل، کاهش انگیزه تحصیل و ضعف آموزشی در مدارس مواجه هستیم و این مسئله آینده دانشگاه‌ها و حوزه علم و فناوری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی خطاب به مسئولان جهاد دانشگاهی افزود: لازم است با همکاری آموزش و پرورش، یک پژوهش جامع درباره علل افت تحصیلی، کاهش انگیزه دانش‌آموزان، آثار تعطیلی‌های مکرر مدارس و کارآمدی سیاست‌های آموزشی انجام شود تا راهکارهای علمی و عملی برای اصلاح این روند ارائه شود.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: استمرار این وضعیت نشان می‌دهد راهکارهای اجرا شده تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و باید با نگاه پژوهشی و تخصصی، نسخه‌ای جدید برای ارتقای نظام آموزشی تدوین شود.

وی با اشاره به چشم‌انداز توسعه استان تا سال ۱۴۱۲ گفت: طی سال‌های آینده بخش‌های شمالی و جنوبی استان به مجموعه‌ای از صنایع بزرگ، پالایشگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی تبدیل خواهند شد و این تحول نیازمند نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری هشدار داد: اگر از امروز برای تربیت نیروهای مورد نیاز این صنایع برنامه‌ریزی نشود، استان با ورود گسترده نیروی کار غیربومی و افزایش بیکاری جوانان بومی مواجه خواهد شد.

وی افزود: گرایش فعلی دانش‌آموزان بیشتر به رشته‌های مرتبط به علوم انسانی و تجربی است، در حالی که آینده اشتغال استان به مهندسی، فناوری و مهارت‌های فنی وابسته خواهد بود و لازم است فرهنگ انتخاب رشته و مهارت‌آموزی اصلاح شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، خلیج فارس را بزرگ‌ترین سرمایه راهبردی استان دانست و اظهار کرد: دریا بدون دانش، ثروت‌آفرین نخواهد بود؛ از شیلات و آبزی‌پروری گرفته تا صنایع دریایی، گردشگری، حمل‌ونقل، تولید داروهای دریاپایه و اقتصاد سلامت، همگی نیازمند فناوری و پژوهش هستند.

وی افزود: سهم اقتصاد دریا محور در تولید ناخالص داخلی کشور و استان بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی است و این نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم از این سرمایه عظیم بهره‌برداری مطلوب داشته باشیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری پیشنهاد کرد: توسعه صنایع دارویی مبتنی بر منابع دریایی، ایجاد مجتمع‌های سلامت، گردشگری دریا درمانی و تولید محصولات دانش‌بنیان در دستور کار قرار گیرد و این مسیر ابتدا با پروژه‌های کوچک و قابل اجرا آغاز شود.

ضرورت واقع‌بینی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای

وی با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای گفت: نباید تنها به پروژه‌های بسیار بزرگ اندیشید؛ بلکه باید طرح‌های کوچک اما اثرگذار را آغاز کرد تا به تدریج زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ فراهم شود.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: بسیاری از طرح‌های دانش‌بنیان می‌توانند با سرمایه محدود آغاز شوند اما در آینده به صنایع بزرگ و ارزش‌آفرین تبدیل شوند.

آیت‌الله صفایی بوشهری کاهش نرخ رشد جمعیت را از تهدیدهای جدی استان دانست و گفت: ادامه روند فعلی موجب می‌شود در آینده استان با کمبود نیروی انسانی بومی و تغییر ترکیب جمعیتی مواجه شود.

وی افزود: اگر این روند اصلاح نشود، در سال‌های آینده برای تأمین نیروی کار مجبور به استفاده از نیروهای خارج از استان خواهیم شد و این مسئله پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت.

وی خواستار تدوین برنامه‌های علمی و فرهنگی برای حمایت از جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اهمیت آینده‌پژوهی اظهار کرد: مدیریت امروز نباید تنها به حل مسائل جاری محدود شود، بلکه باید تهدیدها و فرصت‌های دهه‌های آینده را نیز شناسایی کند.

وی انجام مطالعات علمی درباره مخاطرات زیست‌محیطی، تغییرات اقلیمی، پدیده‌های زمین‌شناختی، گرد و غبار، مخاطرات دریایی و دیگر چالش‌های بلندمدت استان را ضروری دانست و از جهاد دانشگاهی خواست با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، این موضوعات را به‌صورت دقیق بررسی کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به توسعه سواحل مکران گفت: با تکمیل زیرساخت‌های مکران، بخشی از تجارت دریایی کشور ممکن است به آن منطقه منتقل شود؛ بنابراین باید از هم‌اکنون برای حفظ جایگاه اقتصادی بوشهر برنامه‌ریزی شود.

وی توسعه خطوط ریلی، تخصصی‌سازی بنادر، کاهش هزینه‌های لجستیکی، تسهیل تجارت و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای بنادر استان را از راهکارهای حفظ جایگاه بوشهر در اقتصاد دریایی کشور عنوان کرد.

انتقاد از استفاده محدود از ظرفیت‌های گردشگری استان

امام جمعه بوشهر با انتقاد از استفاده محدود از ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: بوشهر با برخورداری از دریا، سواحل، فرهنگ بومی، پیشینه مقاومت، صنایع دریایی و طبیعت منحصر به‌فرد، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی کشور را دارد.

وی افزود: ایجاد مجموعه‌های گردشگری دریایی، آکواریوم‌های بزرگ طبیعی، هتل‌های دریایی، جزایر مصنوعی، گردشگری سلامت و گردشگری مقاومت می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان با تقدیر از رویکرد علمی جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: انتظار می‌رود این نهاد علاوه بر انجام پژوهش، نتایج تحقیقات خود را به برنامه‌های اجرایی و راهکارهای عملی برای حل مسائل استان تبدیل کند.

وی تأکید کرد: آینده بوشهر در گرو پیوند علم، فناوری، مدیریت، آینده‌پژوهی و استفاده صحیح از ظرفیت‌های بی‌نظیر این استان است و جهاد دانشگاهی می‌تواند در این مسیر نقشی تعیین‌کننده ایفا کند