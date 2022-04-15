واکنش ها به موج جدید جنایت صهیونیست ها در مسجد الاقصی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به موج جدید حملات وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی و نمازگزاران در آن، گفت هجوم اشغالگران به مسجد الاقصی و هتک حرمت آن، و تعرض وحشیانه آنها به نمازگزاران، یک هشدار خطرناک و اقدامی است که احساسات را جریحه دار می‌کند. این حمله نقض حقوق مسلمانان برای اقامه نماز در مسجد الاقصی است.

"محمد اشتیه" در ادامه افزود: مردم فلسطین حق دارند از سرزمین و مقدسات خود دفاع کنند. ما از کشورهای عربی و اسلامی و نهادهای بین المللی می‌خواهیم که تجاوزات اسرائیل را محکوم کنند.

"ریاض المالکی" وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در واکنش به تازه‌ترین تحولات قدس اشغالی و کرانه باختری گفت: جنایت شنیع صبح امروز اشغالگران علیه نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی را محکوم می‌کنیم. ما از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهیم که به سرعت سیستم حفاظت بین‌المللی از مردم فلسطین را فعال کند.

وی ادامه داد: ما همچنین از دولت آمریکا می‌خواهیم که رژیم اشغالگر را تحت فشار قرار دهد تا از تخلفات و جنایات خود علیه مردم فلسطین و مقدسات آن دست بردارد.

المالکی تصریح کرد: رژیم اشغالگر از معیارهای دوگانه بین المللی برای تداوم اشغالگری و تلاش برای جدا کردن بیت المقدس از سایر مناطق فلسطینی سو استفاده می‌کند.

این اظهارات مقامات فلسطینی در حالی است که سفارت آمریکا در اسرائیل نیز به تحولات اخیر واکنش نشان داد و اعلام کرد: رویدادهای بیت المقدس را از نزدیک رصد می‌کنیم و خواستار خودداری از تشدید تنش‌ها هستیم. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم تا برای برقراری آرامش با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش منابع خبری، اتحادیه اروپا نیز نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌ها در مسجد الاقصی ابراز کرد و پایان فوری خشونت‌ها در آن را خواستار شد.

در همین رابطه وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد: کشته شدن هفت فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی در روزهای اخیر و مجروح شدن صبح امروز شماری از فلسطینی‌ها در مسجد الاقصی را به شدت محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نیز در موضعی مشابه تأکید کرد: خشونت‌های اشغالگران علیه فلسطینیان بی دفاع در مسجد الاقصی را به شدت محکوم می‌کنیم و از جامعه بین المللی می‌خواهیم برای توقف جنایات اسرائیل گام‌های عملی بردارد.