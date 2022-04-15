به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جشن گلریزان که مربوط به گردهمایی خیران برای آزادسازی محکومین جرایم غیرعمد بود، از کتاب «سرباز آگاه زندان امن» در کاشان رونمایی شد.

این کتاب که مربوط به آسیب شناسی و آموزش روانی فردی و اجتماعی سربازان زندان است به همت و تلاش سعید اقبالی آرانی و حمیدرضا نوذرزاده آرانی جمع آوری و به نگارش در آمده است.

بنا بر این گزارش کتاب «سرباز آگاه زندان امن» توسط انتشارات نگاه آشنا منتشر و ناظر فنی آن به عهده حسین شعبانی مشکلانی بوده است.

این کتاب که در هفت فصل تنظیم و چاپ شده است دارای ۵۰۰ تیراژ بوده و به سفارش سازمان زندان‌های استان اصفهان روانه بازار نشر شده است.

به گزارش مهر این کتاب دارای ۱۱۲ صفحه می‌باشد و در اولین نوبت، فروردین ۱۴۰۱ چاپ شده است.