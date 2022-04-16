صدور هشدار زرد هواشناسی در کرمان / سرمازدگی در راه است

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز در استان کرمان به خصوص در شمال و غرب استان شاهد افت دمای محسوس خواهیم بود و این وضعیت تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص بروز سرمازدگی در محصولات کشاورزی هشدار داد و گفت: رعایت نکات ایمنی توسط باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی ضروری است.

سلاجقه افزود: احتمال تشدید خسارت‌های سرمازدگی در باغ‌های استان زیاد است به همین علت باید اقدامات لازم برای جلوگیری از کاهش دما در گلخانه‌ها و باغ‌ها انجام شود.

وی گفت: در این زمینه هشدار زرد صادر شده و توصیه‌های لازم به ادارات مربوطه و کشاورزان انجام شده است.