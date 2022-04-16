صدور هشدار زرد هواشناسی در کرمان / سرمازدگی در راه است

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز در استان کرمان به خصوص در شمال و غرب استان شاهد افت دمای محسوس خواهیم بود و این وضعیت تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت.
وی در خصوص بروز سرمازدگی در محصولات کشاورزی هشدار داد و گفت: رعایت نکات ایمنی توسط باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی ضروری است.
سلاجقه افزود: احتمال تشدید خسارتهای سرمازدگی در باغهای استان زیاد است به همین علت باید اقدامات لازم برای جلوگیری از کاهش دما در گلخانهها و باغها انجام شود.
وی گفت: در این زمینه هشدار زرد صادر شده و توصیههای لازم به ادارات مربوطه و کشاورزان انجام شده است.
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