  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۴۸

کارشناس هواشناسی استان کرمان:

صدور هشدار زرد هواشناسی در کرمان / سرمازدگی در راه است

صدور هشدار زرد هواشناسی در کرمان / سرمازدگی در راه است

کرمان - کارشناس هواشناسی استان کرمان از صدور هشدار زرد هواشناسی خبر داد.

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز در استان کرمان به خصوص در شمال و غرب استان شاهد افت دمای محسوس خواهیم بود و این وضعیت تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص بروز سرمازدگی در محصولات کشاورزی هشدار داد و گفت: رعایت نکات ایمنی توسط باغداران برای جلوگیری از سرمازدگی ضروری است.

سلاجقه افزود: احتمال تشدید خسارت‌های سرمازدگی در باغ‌های استان زیاد است به همین علت باید اقدامات لازم برای جلوگیری از کاهش دما در گلخانه‌ها و باغ‌ها انجام شود.

وی گفت: در این زمینه هشدار زرد صادر شده و توصیه‌های لازم به ادارات مربوطه و کشاورزان انجام شده است.

کد مطلب 5468374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه