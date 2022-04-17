محدودیت های ترافیکی روز ارتش در ارومیه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم در این زمینه اظهار کرد: به منظور گرامیداشت و برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم رژه نیروهای مسلح در ۲۹ فروردین ماه از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه خیابان (ورزش و حسنی) از هر دو سمت (رفت و برگشت) و نیز مسیرهای منتهی به محل برگزاری تا پایان مراسم مسدود خواهد شد.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی استان آذربایجان غربی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان محترم برای رسیدن به مقصد خود، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

پناهی مقدم خاطر نشان کرد: توقف خودرو در کنار خیابان‌های ذکر شده از شروع تا پایان مراسم در ۲۹ فروردین ماه ممنوع بوده و در صورت توقف با جرثقیل به پارکینگ انتقال خواهد یافت.