به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه ۷۳۸ شکایت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای استان طی یک سال گذشته رسیدگی شد، تاکید کرد: با تسهیل ثبت شکایت در سامانه ۱۴۱، کار رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل در این استان به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۹۸۹ مورد شکایت حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای در سامانه ۱۴۱ ثبت شده است، ابراز کرد: بیش از ۷۵ درصد این شکایت‌ها رسیدگی و پاسخ داده شده و مابقی نیز برای بررسی و اقدام لازم به کمیسیون‌ها و شرکت‌های ذیربط ارجاع داده شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه ثبت نزدیک به هزار شکایت نشان می‌دهد که مردم به خدمت رسانان حوزه حمل و نقل اعتماد دارند، تاکید کرد: از تمام توان و همه ظرفیت‌های موجود در راستای احقاق حقوق خدمات گیرندگان استفاده می‌شود.

منصور کیایی اظهار داشت: در چارچوب رسیدگی به شکایات روش تماس با شماره تلفن ۱۴۱، پایگاه اینترنتی ۱۴۱ و یا مراجعه حضوری میسر است.