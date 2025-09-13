ثبت بیش از ۱۲ هزار تماس مردمی با سامانه ۱۴۱ در کرمانشاه

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها، جایگاه این سامانه را در پاسخگویی مستقیم به مردم مهم و تعیینکننده دانست و اظهار کرد: سامانه ۱۴۱ بستری برای ارتباط مستقیم مردم با اداره کل راهداری و حملونقل جادهای است و تنها در پنجماهه نخست امسال بیش از ۱۲ هزار و ۵۴۰ تماس مردمی از سوی کاربران جادهای با این سامانه برقرار و پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه روز ۲۶ خردادماه بیشترین حجم تماسها با ۲۷۷ مورد به ثبت رسید، افزود: در همین بازه زمانی یکهزار و ۹۱۷ شکایت در حوزههای مختلف راهداری و حملونقل جادهای در سامانه ثبت شد که خوشبختانه ۹۴ درصد آنها توسط کارشناسان مربوطه بررسی، رسیدگی و مختومه گردید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه همچنین به آمار مردادماه اشاره کرد و گفت: در این ماه، دو هزار و ۹۰۳ تماس مردمی با سامانه ۱۴۱ برقرار گردید که بیشترین آن در روز ۱۳ مردادماه با ۱۹۸ تماس ثبت شد. در مردادماه ۳۳۸ شکایت در حوزههای مختلف به ثبت رسید که ۹۱ درصد آنها پس از پیگیری کارشناسان پاسخ داده شد.
خسروی سامانه ۱۴۱ را «پل ارتباطی مردم با راهداری» دانست و خاطرنشان کرد: تمامی مشکلات، شکایات و گزارشهای مردمی در حوزه راه و حملونقل جادهای از طریق این سامانه ثبت میشود. پس از ثبت شکایت، برای متقاضی کد رهگیری پیامک خواهد شد و نتیجه نهایی بررسیها نیز به اطلاع وی میرسد.
وی در پایان با تأکید بر تعهد دستگاه متبوع خود نسبت به مردم تصریح کرد: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه خود را موظف به پاسخگویی شفاف، سریع و دقیق به مطالبات شهروندان میداند و سامانه ۱۴۱ ابزار مطمئن تحقق این هدف است.
نظر شما