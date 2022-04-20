۱۱۰۰ نفر در مشگین شهر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با امام جمعه و فرماندار شهرستان مشگین شهر اظهار کرد: در استان اردبیل بیشترین تعداد ثبت نام برای دریافت مسکن در شهرستان مشگین شهر است که با واریز مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه برای یک هزار و ۱۰۰ نفر تشکیل پرونده شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اقدامات ارزشمند راه و شهرسازی با مشارکت بنیاد مسکن است که با همکاری دستگاه‌های متعدد به ویژه بانک‌ها در تمامی شهرستان‌ها نسبت به احداث این مساکن اقدام خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل سهمیه اردبیل را در نهضت ملی مسکن ۲ هزار و ۹۲۵ واحد در ۱۵ شهر استان اردبیل اعلام کرد و افزود: ۳۴ هزار و ۲۶۴ نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در استان اردبیل اقدام به ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۴۲۲ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

سبحانی اضافه کرد: در این راستا ۱۲ هزار و ۲۶۴ پرونده تشکیل شده که منجر به افتتاح هشت هزار و ۱۳۱ حساب و واریز و تخصیص ۲ هزار و ۹۲۵ پروژه شده است.

وی شهرستان مشگین شهر را رکوردار متقاضی نهضت ملی مسکن دانست و تصریح کرد: شرط اول پذیرش متقاضیان واریز ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه است که متقاضیان باید برای شروع کار به حساب بنیاد مسکن واریز کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات بنیاد مسکن در استان اشاره کرد و گفت: از ۱۷ هزار مسکن روستایی در استان اردبیل بالغ بر ۷ هزار و ۴۰۰ واحد مقاوم سازی شده است.

سبحانی ادامه داد: ۴۲ درصد واحدهای روستایی در اردبیل مقاوم سازی شده که با احداث ۵۵۰ واحد مسکن محرومان شاهد تحقق ۶۴ درصدی عملیات مقاوم سازی در استان هستیم.

وی افزود: در سال جاری در ۱۷ روستای هدف شهرستان مشگین شهر ۷۶ هزار متر آسفالت ریزی با اعتبار بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در سال جاری نسبت به احداث ۱۶۰ واحد مسکن ملی در شهرستان اقدام شده و تحویل متقاضیان دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه این نشست امام جمعه شهرستان مشگین شهر اقدام بنیاد مسکن در تأمین سرپناه برای نیازمندان را حسنه جاریه این نهاد انقلابی دانست.

حجت الاسلام غلامرضا باوقار اظهار کرد: ساخت مسکن محرومان در شهرستان مشکین شهر با حمایت بنیاد مسکن مراحل خوبی را سپری می‌کند که امیدواریم با استمرار این اقدامات شاهد خانه دار شدن اقشار کم درآمد و محروم در این شهرستان باشیم.