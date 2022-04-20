حجتالاسلام محمدجواد باقریارومی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به فلسطین و یورش به مسجدالاقصی، افزود: همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان سختگیریهای رژیم صهیونیستی نسبت به مسلمانان فلسطین به خصوص نمازگزاران روزهدار بیشتر میشود.
امام جمعه آستارا با بیان اینکه امسال با توجه به عملیاتهای موفق جوانان مبارز فلسطینی و وارد کردن تلفات سنگین به هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و نشان دادن ضعف عمیق امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل غاصب، کینه صهیونیستها نسبت به مردم مظلوم فلسطین بیشتر شده و همین امر باعث افزایش جنایات صهیونیستها در روزهای اخیر شده است، تصریحکرد: مسلمانان جهان در کنار یکدیگر و با یکپارچگی برای فلسطینیان یک صدا شده و جبهه مشترک علیه رژیم نامشروع صهیونیستی تشکیل دهند.
وی با اشاره به اینکه حقوق بشر از دیدگاه غربیها فقط حقوق خودشان و کشورهایی است که با آنان همراه هستند و حقوق بقیه ملتها را اصلاً در نظر نمیگیرند، گفت: در این بین برخی کشورهای عربی و به ظاهر اسلامی منطقه نیز که منافع خود را در تقویت دشمنان اسلام و ایران میبینند نه تنها در مقابل جنایات صهیونیستها سکوت کردهاند، بلکه خود نیز عامل تقویت و حمایت از رژیم غاصب اسرائیل هستند.
حجتالاسلام باقریارومی در ادامه خواستار برخورد جدی سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد با وحشیگریهای اسرائیل شد و تأکید کرد: با توجه به در پیش بودن روز جهانی برنامههای روز جهانی قدس باید محتوا محور و بیدار آفرین باشد.
وی تظاهرات و حضور در خیابانهای کشورهای مختلف جهان را حداقلترین بزرگداشت برای روز جهانی قدس دانست و افزود: باید در کنار تظاهراتها به اهمیت مسئله فلسطین، جعلی بودن رژیم غاصب صهیونیستی، جنایات چند ده ساله این رژیم جنایتکار بر علیه مردم مظلوم فلسطین و تشکیل حکومت مردمی با حضور همه ساکنان فلسطین به عنوان تنها راه حل نجات سرزمین فلسطین پرداخت و آن را به عنوان یک مطالبه جهانی مطرح کرد.
حجتالاسلام باقریارومی با بیاناینکه ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم و ستم ظالمان و مستکبران مهمترین پیام روز جهانی قدس، است، اضافهکرد: همه مردم جهان به خصوص مسلمانان باید بدانند طبق فرمایش خداوند عالم در آیه ۱۱۳ سوره مبارکه هود؛ دل سپردن به ظالمان و تکیه کردن به آنان، نتیجهای جز هلاکت و نابودی ندارد و کسی هم به کمک و فریاد دلدادگان به ظالمان نخواهد رسید.
امام جمعه آستارا اظهار کرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار هم خواهد دانست که قدرت مقابله در مقابل کسانی که با قدرت ایمان در مقابل آنان ایستادهاند را نخواهد داشت و به اذن خدا گروه اندک با ایمان بر گروه بسیار بیایمان غلبه خواهد کرد.
وی گفت: از آنجا که فلسطین و قدس شریف و مسجد الاقصی به عنوان اولین قبله مسلمانان و محل معراج پیامبر اکرم (ص) و همچنین مدفن تعداد زیادی از انبیای الهی، همیشه مورد توجه مسلمانان بوده و در دورانهای مختلف تاریخی حاکمیت مسلمانان بر آن سرزمین به عنوان برتری بر یهود بوده است، لذا همیشه به عنوان مسئله اول جهان اسلام مطرح بوده است.
حجتالاسلام باقریارومی با اشاره به اینکه دشمن صهیونیستی با سیاستهای تفرقه افکنانه خود همواره سعی کرده مسئله فلسطین را به حاشیه ببرد و به همین منظور با ایجاد مسائل دیگر مانند اختلافات داخلی مسلمانان، درگیریهای مذهبی و بروز جنگ از طریق راه انداختن گروههای تروریستی مسلمانان را مشغول این اختلافات کرده و با راه انداختن تبلیغات رسانهای در جهان، ذهن مردم دنیا را از مسئله فلسطین به موضوعات مورد نظر خود سوق داده است، ادامه داد: بیداری و آگاهی مسلمانان و هوشیاری آنها در مقابل این نقشههای شوم تنها با حفظ وحدت و اتحاد و تقویت روابط کشورهای اسلامی در زمینههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر مقدور است.
امام جمعه آستارا اضافه کرد: در سایه اتحاد، وحدت و ایجاد جامعه قدرتمند جهان اسلام است که میتوان بر قدرت دروغین دشمنان و نقشههای شوم آنها غلبه کرد و زمینه استقرار حکومت عدل توحیدی و الهی در قیام جهانی حضرت مهدی (عج) را ایجاد کرد.
نظر شما