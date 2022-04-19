خبرگزاری مهر - گروه استانها: «پارک و دریاچه شاپوری» یکی از جاذبههای جنوب شهر خرمآباد است که بهواسطه قرار گرفتن پل تاریخی شکسته در این مجموعه از اماکن مستعد گردشگری مرکز لرستان محسوب میشود.
همچنین دریاچه مصنوعی بهشت در حاشیه این پارک قرار دارد که جذابیتهای این محل را دوچندان کرده است.
پل شکسته (شاپوری) هم در زمان شاپور اول ساسانی همزمان با ساخت قلعه فلک الافلاک در یک کیلومتری جنوب قلعه در شهر خرمآباد ساخته شد. این پل که بیش از ۳۳۰ متر طول دارد از بزرگترین پلهای سنگی ایران است که برای عبور کاروانیان و سپاهیان ایرانی از شوش به سمت هگمتانه احداث شد.
پل شکسته یا پل شاپوری که در گویش لری به آن "طاقِ پیل اِشکِسَه" گفته میشود، بدون شک یکی از شاهکارهای معماری لرستان است که عمر آن به دوره ساسانیان و شاپور اول ساسانی میرسد.
طاق پیل اشکسه سالیان دراز مهمترین عامل ارتباطی غرب استان لرستان (طرهان) به شرق این استان و از آنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان) بوده است.
این پل بیش از ۱۹ چشمه طاق داشته که در حال حاضر فقط پنج چشمه طاق از آنها برجایمانده است. چشمه طاقهای پل بهصورت جناقی ساختهشدهاند و پایههای پل و موجشکنهای آن بهصورت لوزی ششضلعی از سنگ ساختهشدهاند.
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